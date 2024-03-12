快訊

雙雙罹難…登山協會會長夫婦攀玉山失聯 搜救人員今早尋得兩遺體

進口毒辣粉禍害全台 龍海同記食品負責人80萬交保後爆失聯

論文期刊一條龍造假服務 學者指谷歌學術搜尋恐有漏洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

喝甘草止咳水驗成毒獲判無罪 法院批國人用藥模式扭曲

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中詹姓男子為毒品列管人口，他定期驗尿檢出海洛因陽性被依施用第一級毒品罪嫌起訴，詹喊冤稱自己誤食「甘草止咳水」；法院查，藥局雖無詹持處方購買紀錄，但直言國人用藥模式扭曲下，藥局無處方而提供處方用藥也非罕見，另將詹尿液送複驗也呈陰性，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，詹男過去因吸毒被送觀察勒戒，執行完畢釋放為毒品列管人口，但他仍施用第一級毒品海洛因，於2022年11月18日到台中地檢署接受驗尿送驗，結果呈現可待因、嗎啡陽性反應。

台中地院審理時，詹男堅決否認吸毒，辯稱自己是誤食甘草咳嗽水，而且該藥水去藥局就可以買得到，也不用證件就能購買。

法院經函詢藥局，對方回覆購買甘草止咳水需醫院處方箋，也沒有詹男持醫院處方來買止咳水的領藥紀錄；但法院認為，國人感冒自行到藥局買藥，並未就醫，是一般民眾用藥習慣。

法院說，藥局無處方箋而提供處方用藥，雖屬違規，但在國人慣常的用藥模式扭曲下，市面上也非罕見，這也是公眾周知的事實，認為詹男辯稱有去買甘草止咳水服用，並非不可採信。

另根據衛生福利部食品藥物管理署函文，有針對宣稱服用感冒藥之疑似吸毒案件判定標準，若尿液中可待因含量大於300ng／mL，而且嗎啡與可待因含量比例小於2比1時，判定為使用可待因；詹男可待因濃度達57500ng／ml、嗎啡濃度達2240ng／ml，可判定使用可待因。  

法院再將詹尿液送驗，呈現「6-乙醯嗎啡」陰性，未能檢出施用海洛因後，經人體代謝的6-乙醯嗎啡，難認詹男有吸毒，判他無罪。

吸毒 毒品 藥局

延伸閱讀

14.4公斤海洛因分裝36罐奶粉空運來台 警逮3男檢起訴

綠批抹黑囤藥應向藥師道歉 廖偉翔：反映藥局怕缺藥

批藍委廖偉翔瞎扯藥局囤貨 民進黨：影響全國藥師聲譽應道歉

台中看守所管理員吸毒 曠職後回來自首被送懲戒

相關新聞

基隆殉職警蘇昱鴻「任務完成」 警政署長率警列隊敬禮送別

基隆市警局八堵所24歲警員蘇昱鴻上月29日執勤時，在值班台遭簡男駕駛貨車衝撞，蘇昱鴻被撞傷重不治殉職。蘇昱鴻告別式今天上...

校園割喉案死者父親提4主張：過多包容只是放縱

新北市校園割喉案全國矚目，新北地方法院少年法庭2月底、3月初裁定，郭男及涉嫌教唆少年犯案的林女延長收容。死者楊姓父親昨晚...

國中生割喉案乾兄妹延長收容將屆 新北地院訂21日宣示裁定

新北市去年12月發生國三生校園割喉命案，由於涉嫌行凶的同校郭姓「乾哥」和教唆的林姓「乾妹」，分別在上月底及這個月初遭裁定...

喝甘草止咳水驗成毒獲判無罪 法院批國人用藥模式扭曲

台中詹姓男子為毒品列管人口，他定期驗尿檢出海洛因陽性被依施用第一級毒品罪嫌起訴，詹喊冤稱自己誤食「甘草止咳水」；法院查，...

失聯移工持毒街頭逃竄300公尺 遭台南保大特警追緝法辦

27歲越南籍失聯男移工前晚騎機車行經台南市安南區安和路，因形跡可疑，保安大隊霹靂小組警員巡邏發現後要上前攔查，他立刻棄車...

國際郵包暗藏毒品 航警查出收件人竟是留德音樂生

航空警察局與財政部關務署發現國際郵包夾藏搖頭丸等違禁物品，不動聲色，趁洪姓男子領取包裹，立即逮捕洪，溯源追查跨國購毒者，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。