喝甘草止咳水驗成毒獲判無罪 法院批國人用藥模式扭曲

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中詹姓男子為毒品列管人口，他定期驗尿檢出海洛因陽性被依施用第一級毒品罪嫌起訴，詹喊冤稱自己誤食「甘草止咳水」；法院查，藥局雖無詹持處方購買紀錄，但直言國人用藥模式扭曲下，藥局無處方而提供處方用藥也非罕見，另將詹尿液送複驗也呈陰性，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，詹男過去因吸毒被送觀察勒戒，執行完畢釋放為毒品列管人口，但他仍施用第一級毒品海洛因，於2022年11月18日到台中地檢署接受驗尿送驗，結果呈現可待因、嗎啡陽性反應。

台中地院審理時，詹男堅決否認吸毒，辯稱自己是誤食甘草咳嗽水，而且該藥水去藥局就可以買得到，也不用證件就能購買。

法院經函詢藥局，對方回覆購買甘草止咳水需醫院處方箋，也沒有詹男持醫院處方來買止咳水的領藥紀錄；但法院認為，國人感冒自行到藥局買藥，並未就醫，是一般民眾用藥習慣。

法院說，藥局無處方箋而提供處方用藥，雖屬違規，但在國人慣常的用藥模式扭曲下，市面上也非罕見，這也是公眾周知的事實，認為詹男辯稱有去買甘草止咳水服用，並非不可採信。

另根據衛生福利部食品藥物管理署函文，有針對宣稱服用感冒藥之疑似吸毒案件判定標準，若尿液中可待因含量大於300ng／mL，而且嗎啡與可待因含量比例小於2比1時，判定為使用可待因；詹男可待因濃度達57500ng／ml、嗎啡濃度達2240ng／ml，可判定使用可待因。

法院再將詹尿液送驗，呈現「6-乙醯嗎啡」陰性，未能檢出施用海洛因後，經人體代謝的6-乙醯嗎啡，難認詹男有吸毒，判他無罪。