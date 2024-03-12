失聯移工持毒街頭逃竄300公尺 遭台南保大特警追緝法辦

27歲越南籍失聯男移工因行跡可疑，台南保安大隊霹靂小組警員發現後要上前攔查，他立刻棄機車逃跑，警員追逐約300公尺後將他制伏法辦。記者黃宣翰／翻攝

27歲越南籍失聯男移工前晚騎機車行經台南市安南區安和路，因形跡可疑，保安大隊霹靂小組警員巡邏發現後要上前攔查，他立刻棄車逃跑，沿途丟棄1包安非他命。警員追逐約300公尺後將他制伏，警詢後依違反入出國移民法及毒品罪嫌移送南檢署偵辦，並送到移民署南專勤隊收容。

保安大隊霹靂小組警員前晚9點多巡邏經安南區安和路，發現男子所騎乘機車車主遭通報為失聯移工，要上前攔查時男子立刻棄車逃跑，沿途丟棄1小包不明夾鏈袋。

警員下車追逐約300公尺將他制伏，確認身分為27歲越南籍偉姓（音譯）男性失聯移工，檢測丟棄夾鏈袋內有二級毒品安非他命0.30公克，全案警詢後依法究辦。

台南市警保大大隊長蔡宗昌表示，失聯移工街頭亂竄是社會治安不定時炸彈，將影響民眾生命、財產安全甚鉅，且毒品人口將引發更多其他犯罪，警方將持續展現對毒品零容忍態度，積極查緝。

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