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虐打友人塞賓士車後車廂丟包慘死 主嫌聲押、傳播妹交保

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

檢方訊後向法院聲押邱姓主嫌，諭知吳姓傳播妹20萬元交保。記者周嘉茹／攝影
檢方訊後向法院聲押邱姓主嫌，諭知吳姓傳播妹20萬元交保。記者周嘉茹／攝影

桃園一名33歲陸姓男子10日凌晨在桃園區某汽車旅館，因錢財問題遭人虐打，隨後被塞進後車廂丟包在新北樹林釀死。警方在同天晚間8點多逮捕涉案的32歲邱嫌及35歲吳女，依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲押邱男，諭知吳女20萬元交保。

警方調查，邱姓凶嫌10日凌晨開著自家車，自稱帶了8萬元現金載著友人陸姓男子入住桃園某汽旅，以自己的名字登記住宿，2人便在房內飲酒並吸食K他命，凌晨4點多再找來吳姓傳播妹到房內同樂；陸男上午7點多開車出去1個多小時，回來後發現身上現金不見，懷疑是陸男所偷，逼問對方不承認，憤而將他拉進廁所內虐打。

直到同天上午10點多，邱嫌將奄奄一息的陸男塞進後車廂，逼迫吳女不准報案，載著她退房逃亡，當天下午3點多邱嫌開車行經新北市樹林吉祥街附近，疑似路況不熟，整輛車衝落山坡，2人隨即棄車逃逸，留下後車廂受重傷的陸男。警方到場時發現陸男躺在車外約10公尺路面，全身僅穿一條短褲，車廂內及車尾都是血，人已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。

警方在案發後10小時將涉案的邱嫌及吳嫌逮捕到案，昨依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。下午由桃園地檢署檢察官劉威宏率法醫師及書記官相驗，先至案發汽旅勘驗現場，再至殯儀館相驗遺體。對此陸姓死者家屬現身不發一語，相驗後發現陸姓死者四肢及頭部有多處傷勢，因出血性休克死亡，詳細原因仍待解剖鑑定釐清。

桃園 車廂

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