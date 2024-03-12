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台東鐵花聚落濺血 47歲男遭友人持折疊刀攻擊血流滿地

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

廖姓男子被刺傷後倒臥路面，附近巡邏員警趕赴現場給予協助。記者徐白櫻／翻攝
廖姓男子被刺傷後倒臥路面，附近巡邏員警趕赴現場給予協助。記者徐白櫻／翻攝

台東市鐵花新聚落發生流血衝突，廖姓男子與莊姓、邱姓2名友人相聚聊天，3人一言不合發生口角並衍生肢體衝突，廖男先持木棍防禦，後遭莊姓友人以隨身攜帶的折疊刀刺傷，廖男胸口及手臂流血不止。警方表示，案發後3小時即逮捕2名嫌犯，依殺人未遂罪嫌移送。

11日凌晨2點左右，3名男子在鐵花新聚落扭打引起鄰近尚未休息的店家及街友注意，不久後其中1男滿身是血，倒臥路上求救，路人見狀報警求助。

警方調查指出，廖姓男子（47歲）與莊姓男子（34歲）、邱姓男子(29歲）因口角糾紛發生爭執扭打，衝突中莊男使用摺疊刀刺傷廖男，隨即夥同邱男逃離現場。廖男胸口與手臂受傷流血，經路過民眾攙扶向巡邏員警呼救。

目擊者說，廖姓被害人一路逃竄，沿途都有血跡，廖男全身是血，看起來很嚇人。

警方表示，案發後組專案小組，並將莊嫌、邱嫌緝捕到案，全案依涉嫌殺人未遂罪移請台東地檢署偵辦。

台東市鐵花新聚落發生流血衝突，一名男子遭友人持摺疊刀刺傷，路面還遺留血跡。記者徐白櫻／翻攝
台東市鐵花新聚落發生流血衝突，一名男子遭友人持摺疊刀刺傷，路面還遺留血跡。記者徐白櫻／翻攝

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