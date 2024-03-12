台南毒蟲凌晨開車昏睡 怠速停健康路中央
23歲洪姓男子於昨天凌晨4點多，駕車停於台南市安平區健康路三段、健康一街路口呼呼大睡，巡邏警員發現後把洪叫醒，警方在車內查獲K盤1個，洪經尿液檢驗呈二、三級毒品陽性反應，警詢後依法偵辦。
台南市警察局四分局育平派出所警員，昨天凌晨4點多巡邏時，在健康路三段與健康一街口，發現洪姓男子(23歲)駕車怠速停於路中央呼呼大睡，警員把睡著的洪叫醒後，又在車內查獲K盤1個，洪嫌經尿液檢驗亦呈二級安非他命、三級K他命毒品陽性反應，警詢後依法偵辦。
據了解，洪男施用毒品後駕車，行駛中疑受毒品影響，在開車往南區的路上中因體力不支而昏睡，車輛停放在路中時間長達1小時18分鐘，直到警方到場才醒來。由於洪嫌尿液檢驗呈二、三級毒品陽性反應且不能安全行駛，全案依公共危險罪嫌及違反毒品危害防制條例偵辦。
警方說，毒品易上癮難戒除，一旦上癮勢必造成神經系統長期傷害，產生情緒不穩幻覺、記憶減退等症狀，而毒駕更是罪加一等，危害道路安全和造成自身和其他用路人的潛在危害，切勿以身試法，警方也將加強查緝和對毒品溯源偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言