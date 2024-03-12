台南毒蟲凌晨開車昏睡 怠速停健康路中央

洪姓男子駕車停於台南市安平區健康路三段、健康一街路口呼呼大睡，巡邏警員發現後把洪叫醒，警方在車內查獲K盤1個，洪經尿液檢驗呈毒品陽性反應，警詢後依法偵辦。記者黃宣翰／翻攝

23歲洪姓男子於昨天凌晨4點多，駕車停於台南市安平區健康路三段、健康一街路口呼呼大睡，巡邏警員發現後把洪叫醒，警方在車內查獲K盤1個，洪經尿液檢驗呈二、三級毒品陽性反應，警詢後依法偵辦。

台南市警察局四分局育平派出所警員，昨天凌晨4點多巡邏時，在健康路三段與健康一街口，發現洪姓男子(23歲)駕車怠速停於路中央呼呼大睡，警員把睡著的洪叫醒後，又在車內查獲K盤1個，洪嫌經尿液檢驗亦呈二級安非他命、三級K他命毒品陽性反應，警詢後依法偵辦。

據了解，洪男施用毒品後駕車，行駛中疑受毒品影響，在開車往南區的路上中因體力不支而昏睡，車輛停放在路中時間長達1小時18分鐘，直到警方到場才醒來。由於洪嫌尿液檢驗呈二、三級毒品陽性反應且不能安全行駛，全案依公共危險罪嫌及違反毒品危害防制條例偵辦。

警方說，毒品易上癮難戒除，一旦上癮勢必造成神經系統長期傷害，產生情緒不穩幻覺、記憶減退等症狀，而毒駕更是罪加一等，危害道路安全和造成自身和其他用路人的潛在危害，切勿以身試法，警方也將加強查緝和對毒品溯源偵辦。

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