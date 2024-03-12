資策會告博論抄襲 調解破局

資策會自訴新竹市長高虹安抄襲與同仁共同發表的期刊論文重製在博士論文中，違反著作權法，台北地方法院分案安排調解，雙方在如何「聲明」上文字喬不攏，資策會已放棄調解，著作權案交回刑事法庭繼續審理。

高被自訴違反著作權法委任律師王世華、林冠佑、柯志諄訴訟，資策會委任代理人是律師陳家輝、周宇修；資策會認為高侵權，向高提出民事求償一百萬元、要求道歉。

王世華、林冠佑昨表示，雙方歷次均如期出席調解會，突接獲資策會不出席調解的訊息，對此表達遺憾也尊重。

法院為著作權案一度想安排「雙調解人」，最終是讓調解高手、行政庭長黃柄縉任調解人，不過，調解時兩造各不讓步，調解告吹。

高虹安目前在台北地院審理中的案子有三件，罪質最重的是她立委任內詐領國會助理酬金、加班費四十六萬卅元涉嫌貪汙，貪汙案一審有罪高必須去職，高另被旅美教授陳時奮自訴誣告罪，正審理中。

高虹安博士論文「抄襲門」爭議在二○二一年由陳時奮踢爆，資策會二○二二年十月對高提起附帶民事求償的侵權自訴案，法院分案審理，高否認侵權。

資策會對高虹安提自訴主張，高虹安與資策會同仁發表的二篇期刊論文著作權屬於資策會，高卻抄在博士論文中，資策會認為，高的博士論文包含文字、圖片、表格、公式都複製二○一七年的期刊論文，一篇重製約八成，另一篇重製約三成。