聽新聞
test
0:00 / 0:00

資策會告博論抄襲 調解破局

聯合報／ 記者王聖藜王駿杰／連線報導

資策會自訴新竹市長高虹安抄襲與同仁共同發表的期刊論文重製在博士論文中，違反著作權法，台北地方法院分案安排調解，雙方在如何「聲明」上文字喬不攏，資策會已放棄調解，著作權案交回刑事法庭繼續審理。

高被自訴違反著作權法委任律師王世華、林冠佑、柯志諄訴訟，資策會委任代理人是律師陳家輝、周宇修；資策會認為高侵權，向高提出民事求償一百萬元、要求道歉。

王世華、林冠佑昨表示，雙方歷次均如期出席調解會，突接獲資策會不出席調解的訊息，對此表達遺憾也尊重。

法院為著作權案一度想安排「雙調解人」，最終是讓調解高手、行政庭長黃柄縉任調解人，不過，調解時兩造各不讓步，調解告吹。

高虹安目前在台北地院審理中的案子有三件，罪質最重的是她立委任內詐領國會助理酬金、加班費四十六萬卅元涉嫌貪汙，貪汙案一審有罪高必須去職，高另被旅美教授陳時奮自訴誣告罪，正審理中。

高虹安博士論文「抄襲門」爭議在二○二一年由陳時奮踢爆，資策會二○二二年十月對高提起附帶民事求償的侵權自訴案，法院分案審理，高否認侵權。

資策會對高虹安提自訴主張，高虹安與資策會同仁發表的二篇期刊論文著作權屬於資策會，高卻抄在博士論文中，資策會認為，高的博士論文包含文字、圖片、表格、公式都複製二○一七年的期刊論文，一篇重製約八成，另一篇重製約三成。

延伸閱讀

高虹安博論爭議與資策會調解破局 高委任律師：遺憾

高虹安博論抄襲風波「聲明喬不定」 與資策會調解破局了

收50萬合謀鑽分案漏洞！律師要關5年半 共犯「最貪檢察官」卻跑了

7-11招牌、麥當勞雞塊盒「Ⓡ」字有何意義？ 眾人知真相驚：長知識

相關新聞

8台人在柬埔寨詐騙 4人恐遣送大陸

外媒報導，柬埔寨警方本月掃蕩西港兩個詐騙園區查獲四七九人，其中台籍八人，有四人是幹部將移送，另四人恐遣送大陸；另有一名台...

資策會告博論抄襲 調解破局

資策會自訴新竹市長高虹安抄襲與同仁共同發表的期刊論文重製在博士論文中，違反著作權法，台北地方法院分案安排調解，雙方在如何...

棄保潛逃 朱國榮搭私人機藏俄羅斯

國寶集團總裁朱國榮因多件炒股及內線交易案，被發布通緝六案，去年棄保潛逃偷渡菲律賓。據了解，檢警上月拘提涉嫌協助朱逃亡的珠...

房客遺忘手提箱 汽車旅館清潔工開箱嚇見手槍子彈

彰化縣蔣姓男子上網買槍管、彈匣等槍枝零件自行組裝成非制式手槍等，前年他住宿彰化縣某汽車旅館，退房後竟將裝有手槍、子彈的黑...

新北校園命案死者父提4訴求：家長應負連帶刑責

新北市某國中男學生去年遭同校男學生刺死。死者父親今天提出廢除少年塗銷紀錄、少年犯回歸校園前先進中介學校、家長應負連帶刑責...

男汽旅遭凌虐「塞後車廂」丟包亡 桃檢相驗死因出爐

桃園邱姓男子昨凌晨與陸姓友人入住汽車旅館，找來一名傳播妹飲酒作樂，過程中邱男懷疑陸姓友人偷他的錢，憤而虐打他並塞進後車廂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。