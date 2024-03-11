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新北校園命案死者父提4訴求：家長應負連帶刑責

中央社／ 新北11日電

新北市某國中男學生去年遭同校男學生刺死。死者父親今天提出4點訴求。示意圖／Ingimage
新北市某國中男學生去年遭同校男學生刺死。死者父親今天提出4點訴求。示意圖／Ingimage
新北市某國中男學生去年遭同校男學生刺死。死者父親今天提出廢除少年塗銷紀錄、少年犯回歸校園前先進中介學校、家長應負連帶刑責、少年觸及刑案就要面對應有處罰共4點訴求。

新北市某中學國中部三年級男學生去年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治，引發社會關注。

死者父親今天透過板橋前市民代表石一佑發聲明，提出4點訴求。第一是雖然少年塗銷紀錄立意良善，卻將未爆彈放入校園，嚴重危害校園安全，且還不告知校方；假設孩子經常藏刀在身上、進少年觀護所後回歸學校，交接過程應明確，才能再對學生進行融合教育，隱匿惡行實在難以達到教化目的，因此應廢除少年塗銷紀錄。

第二，應設立「中介學校」，讓少年犯在回歸一般學校前，先進中介學校進行專責、專業完善輔導後，再回歸校園。

第三，少年行為偏差，家長也有責任，「難道不是因為家長縱容，放任不管造成的結果嗎」，家長應負連帶刑責，而非只要負民事責任，更何況如果家長沒有財產或故意脫產，那不是完全無責任嗎，「養不教，父之過」，家長除了生以外，也要負教養責任。

第四，少年事件處理法以年齡保護特定人權，卻損害大眾生命安全，作惡者認為這就是保護傘而為所欲為；包括2月28日發生學生間把棍子打斷的霸凌事件、3月5日也有3打1霸凌案等，他認為一旦觸及刑事案件就該由司法主持正義，應面對應有處罰，而非百般包容，「過多的包容對行凶者來說不過是放縱罷了」，他期望政府機關可以回應他這些訴求。

死者父親表示，3月16日下午1時30分他會到中正紀念堂自由廣場前參加「孩想陪你一起長大」活動，歡迎大家一起關心教育與孩子，也希望相關政府機關多關心老百姓心聲，讓社會更安全，不要再有下一個受害者。

校園安全 霸凌

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