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男汽旅遭凌虐「塞後車廂」丟包亡 桃檢相驗死因出爐
桃園邱姓男子昨凌晨與陸姓友人入住汽車旅館，找來一名傳播妹飲酒作樂，過程中邱男懷疑陸姓友人偷他的錢，憤而虐打他並塞進後車廂逃往新北市樹林區，卻疑似路況不熟衝落山坡，導致陸男傷重身亡。檢方今下午相驗陸姓死者遺體，研判因出血性休克死亡。
警方調查，邱姓凶嫌自稱昨凌晨開著自家車，帶了8萬元現金載著友人陸姓男子於10日凌晨12點48分入住汽旅，並以自己的名字登記住宿，2人便在房內飲酒並吸食K他命，凌晨4點多再找來吳姓傳播妹到房內同樂；陸男上午7點多開車出去1個多小時，回來後發現身上現金不見，懷疑是陸男所偷，逼問對方不承認，憤而將他拉進廁所內虐打。
直到同天上午10點20分，邱嫌將奄奄一息的陸男塞進後車廂，逼迫吳女不准報案，載著她退房逃亡，當天下午3點多邱嫌開車行經新北市樹林吉祥街附近，疑似路況不熟，整輛車衝落山坡，2人隨即棄車逃逸，留下後車廂受重傷的陸男。警方到場時發現陸男躺在車外約10公尺路面，全身僅穿一條短褲，車廂內及車尾都是血，人已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。
警方在案發後10小時將人逮捕到案，今依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。下午由桃園地檢署檢察官劉威宏率法醫師及書記官相驗，先至案發「金莎堡旅館」勘驗現場，再至桃園殯儀館相驗遺體。陸姓死者家屬現身不發一語，相驗結果發現，陸姓死者四肢及頭部有多處傷勢，因出血性休克而死亡，詳細原因仍待解剖鑑定釐清。
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