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詐騙逾億元租用身分豪車代步 警逮詐團首腦送辦

中央社／ 台中11日電

29歲孫姓男子為詐團首腦，他背10條通緝，利用假檢警話術詐騙錢財，已有11人受害，不法所得逾億元，他更租用假身分躲避查緝，出入以豪車代步，警方逮捕孫男等17人，依法送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心去年6至12月間，查緝人頭戶私行拘禁案，帶回16名涉案人員，該集團透過假檢警及假投資方式，向被害人詐騙錢財，清查已有11人遭詐騙，損失金額新台幣1.1億元。

警方追查，孫男為詐團首腦，被嘉義、宜蘭、新北等地檢署發布通緝有10案，有4案已判刑，刑期4至5年間，為躲避追查，孫男每月以2.5萬元，向一名長相、年紀相仿的男子租用證件，將自己照片換在租用健保卡上，就醫、臨檢使用假證件。

專案小組發現，孫男與女友藏匿在新北市林口區的一棟高級住宅大樓內，出入以要價900多萬的跑車代步，生活十分高調。為避免身分遭識破，使用通訊軟體隱於幕後指揮旗下車手及收水集團成員。

刑事局報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，投入大量偵蒐能量，追查出孫男藏匿處，並與多個單位合作追查，1月30日出動維安特勤警力攻堅破門，制伏逮捕孫男。

警方查扣現金、賓士、手機、電腦、人頭公司資料、存摺以及提款卡等相關贓證物。全案依照詐欺、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

新竹 詐騙

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