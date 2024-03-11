女伴醉倒丟在房內自己跑去看電視 2天後再看人已死了

史姓男子和王姓女友人喝掉兩瓶半的威士忌，兩人回家後，王女因酒醉摔倒撞傷，史男卻僅將王女丟在房內自己坐在客廳看電視，事隔2天後，史男進到房間查看王女，王早已失去呼吸，送醫後不治，相驗發現死因為多重藥物及酒精中毒，史男因違反「注意義務」，被法院判刑2年。可上訴。

判決指出，史男和王女認識多年，2021年4月6日凌晨0時許，史男到王女任職的卡拉OK店消費，在店裡和王女喝了1瓶威士忌，當天凌晨3點，王女下班後，史男搭乘計程車和王女一同返家。

兩人又在屋內喝掉近1.5瓶威士忌，最後因不勝酒力，雙雙醉倒在屋內，隔日凌晨2時許，王女曾酒醒上廁所，但酒精未退，在廁所摔倒，但史男看到王女受傷趴在房內小衣櫥，卻僅將房門關上，自己跑到客廳看電視。

當天晚間11時許，史男見王女都沒走出房門，他走進房間查看，王女早已失去生命跡象，送醫急救後不治，相驗檢出體內含有K他命等毒品反應，應為酒後及藥物濫用，造成多重藥物及酒精中毒，造成呼吸性休克而死亡。

王女父親不滿，認為史男明知道王女早喝醉摔倒，卻將王獨留房間內，只有在7日晚間打了幾通電話給王女，王女沒讀、沒回，史男也不願進屋內查看，直到7日深夜11時許才進到房間，但王女已回天乏術。

王父認為史男違反注意義務，對他提告，高雄地院審理時，史男辯稱他看到王女怪怪的就馬上打119，還幫他做CPR，但已經來不及。

法官認為，王女體內驗出多種毒物，加上血液高濃度酒精，體內毒品殘留量已達致死程度，王女生前和史男共飲近2瓶半威士忌，由於酒類都是史男購入或放在王女家中，死亡風險應由史男創造。

法官綜合相關事證，認為王女喝酒後身體不適時，史男應立即將她送醫，但這兩天時間裡，史男卻僅打幾通電話，即便王女未讀、未回，也未進去房間查看，王女死亡與史男的不作為有關，因違反注意義務，考量他未與王父和解，依過失致死罪判刑2年。可上訴。

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