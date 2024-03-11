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影／嚇！行駛中的汽車引擎蓋上趴著男人 淡水警方攔車查獲毒品

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區正德國中門前，昨天中午有1輛行進間的汽車，引擎蓋上趴著1個人，嚇壞許多路人，恰巧警察路過，連忙追上前攔車，男人卻指著女司機向警方爆料：「她身上有毒品！」最後2人身上都被查獲毒品。

原來2人是情侶、都有毒品前科，29歲向姓男子懷疑36歲杜姓女子劈腿，昨天中午12時許在淡水區北新路正德國中門口吵架，阻擋杜女駕車離去，未料她仍執意將車開走，向男趴在引擎蓋上被載走，向前開了將近100公尺，許多路人目擊。

恰巧杜女的轎車後方有員警巡邏路過，民眾立即攔下警方機車報案。員警追上前，杜女已停靠路旁，2人繼續爭吵，向男激動指控：「她開車撞我，然後她車上有毒品。」

後來警方在杜女汽車駕駛座底下，搜出4包安非他命共26.5公克、2包大麻共3公克、1包K他命9.6公克及安非他命吸食器1組；向男身上搜出1個沾有安非他命殘渣的電子秤。2人警詢後均依違反毒品危害防制條例移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在杜女的車上搜出1個盒子，裡面有安非他命、大麻、K他命共3種毒品。記者林昭彰／翻攝
警方在杜女的車上搜出1個盒子，裡面有安非他命、大麻、K他命共3種毒品。記者林昭彰／翻攝
警方在杜女的車上搜出1個盒子，裡面有安非他命、大麻、K他命共3種毒品。記者林昭彰／翻攝
警方在杜女的車上搜出1個盒子，裡面有安非他命、大麻、K他命共3種毒品。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區正德國中門前，昨天中午有1輛行進間的汽車，引擎蓋上趴著1個人，嚇壞許多路人，恰巧後方有警察路過，連忙追上前攔車。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水區正德國中門前，昨天中午有1輛行進間的汽車，引擎蓋上趴著1個人，嚇壞許多路人，恰巧後方有警察路過，連忙追上前攔車。記者林昭彰／翻攝

毒品 淡水

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