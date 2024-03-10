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影／冒用陳文茜詐騙3000萬 北市刑大幹員翻牆逮人...2人遭押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

彭姓婦人在網上誤信虛擬貨幣投資廣告，陸續投資10次共3000多萬元，見帳上獲利1000多萬元想出金，卻被要求再匯款600萬元分潤費，她認定有異報警。警方獲報，先逮捕面交車手許姓男子，再至旅館拘提共犯王姓男子，查獲毒品愷他命、贓款77萬餘元，警詢後依詐欺、洗錢等罪送辦。檢方複訊聲押獲准。

台北市刑大偵一隊2月間獲報，彭女（71歲）稱自己去年9月在網上看到名人「陳文茜」推薦投資虛擬貨幣，留言諮詢後被加入Line投資群組，對方稱「只要給錢就能輕鬆獲利」，去年10月起，前後匯款9次、面交1次，共計3000多萬元。

彭女見APP獲利1000多萬元想出金，對方卻說「還要再付1筆600萬元分潤費」才能撥款，想了一下這樣根本只賺400多萬元，認為分潤費不合理向警方報警，才驚覺遇到詐騙集團

警方要求彭女假意配合詐團面交600萬元分潤費，實則派員在旁埋伏，見車手許男（22歲）出現便逮捕，事後清查動向，得知他前一天從屏東搭車北上收錢，跟另一名共犯投宿北市中山區林森北路上的一間商務旅館，立刻動員逮人。

刑大偵一隊幹員向商旅說明來意，借了犯嫌投宿的隔壁房間，欲從正門、陽台包夾，好巧不巧正好看到共犯王男（31歲）在陽台抽菸，刑大偵一隊長陳志峯帶領2個同仁，倒數3秒一舉翻牆，直接壓制王男，王男被嚇的驚聲尖叫。

警方在房內查獲第三級毒品愷他命、贓款77萬7000元、點鈔機、詐騙工作手機等證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢察官複訊後聲請羈押，法院裁准。

警方呼籲，民眾投資切勿輕信社群平台廣告及名人投資陌生訊息，要求加Line進入投資教學群組一定是詐騙，有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢，避免遭詐損失慘重。

刑大偵一隊長陳志峯帶領2個同仁，倒數3秒一舉翻牆，直接壓制王男，王男被嚇的驚聲尖叫。記者翁至成／翻攝
刑大偵一隊長陳志峯帶領2個同仁，倒數3秒一舉翻牆，直接壓制王男，王男被嚇的驚聲尖叫。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前逮捕詐騙集團車手許姓男子和王姓男子，2人均遭羈押。記者翁至成／翻攝
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警方查獲第三級毒品愷他命、贓款77萬7000元、點鈔機、詐騙工作手機等證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝
警方查獲第三級毒品愷他命、贓款77萬7000元、點鈔機、詐騙工作手機等證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前逮捕詐騙集團車手許姓男子和王姓男子，2人均遭羈押。記者翁至成／翻攝
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毒品 虛擬貨幣 詐騙集團

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