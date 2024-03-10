你累了嗎？毒蟲駕車路中昏睡 遭警活逮法辦

王姓男水電工前天凌晨2點多駕車行經台南市海佃路，停等紅燈時睡著，巡邏警員上前將他叫醒後盤查，發現車上有吸食器 ，他配合警方驗尿，尿液經初篩呈二級毒品安非他命陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市警三分局海南派出所警員劉奕廷、李育成，3月8日凌晨2點多在海佃路158巷道路巡邏時，發現一輛轎車未熄火停在巷口，號誌已變換綠燈，車子卻未起步，警員上前盤查，發現駕駛於車內昏睡，經員警將王姓男駕駛（50歲）喚醒後，發現駕駛座旁有一組吸食器，並且尿液經初篩呈二級毒品安非他命陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌函送台南地檢署偵辦。

據了解，王為毒品列管人口，平日有吸毒習性，可能因為工作後太累，開車到該路口停等紅燈時睡著，沒有發現燈號已經變為綠燈，巡邏警員經過發現，主動上前盤查。

王原先以為可以藉天色昏暗，試圖忽悠過去，但警員鷹眼發現駕駛座旁有吸食器，自知難逃法網，自願配合到派出所接受尿液初步篩檢，其結果呈現二級毒品安非他命陽性反應，警詢後依法究辦。