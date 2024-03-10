影／竹聯幫兄弟檔雲林種大麻 植株比人高市價5千萬栽了
桃園市石姓男子具有竹聯幫雷堂背景，去年底被警方掌握，涉與弟弟共謀，在雲林縣租賃廠房後，以溫室種植大麻，石姓兄弟為讓大麻品質更好，將大麻植株種到比人還高，以獲得較高產量與價格，檢警在去年底收網，查扣市價約5000萬元的大麻植株與大麻葉，因石有另案需執行，落網後已發監，其餘共犯4人羈押、1人交保。
台中市刑大二隊在去年8月間獲報，具有竹聯幫雷堂背景，綽號「小石頭」的石姓男子（57歲）曾在3年前於台北市中山區種植79株大麻活株被逮，遭判刑5年6月，但他沒有到監執行，遭檢方發布通緝，石與弟弟合謀，在雲林縣元長鄉租賃廠房，繼續種植大麻牟利。
經查，石姓兄弟利用土耕法種植大麻，為了提高大麻植株的產量與品質，還刻意不讓大麻開花，把大麻植株種到「比人還高」，才開始收成。
台中市刑大二隊與嘉義縣刑大科偵隊、雲林縣虎尾警分局共組專案小組，去年底趁石姓兄弟收成前收網，當場查扣大麻活株275株、乾燥大麻葉一箱（重1480公克）、種植設備一批（燈泡、肥料、灑水器、抽水馬達、生根劑、殺蟲劑、培養土等）、剪刀一把、冷氣一部、定時器一組、現金55萬元、行動電話10支等贓證物，大麻市價初估約5000萬元。
專案小組帶回涉案石姓兄弟等6人，全案警詢後依毒品、組織犯罪等罪，移送嘉義地檢署，因石已涉另案被判刑確定，直接發監執行，另外石男胞弟與另2名涉案人，遭檢方聲押獲准，1人獲得10萬元交保，全案近日已由檢方偵結起訴。
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