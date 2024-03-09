14.4公斤海洛因分裝36罐奶粉空運來台 警逮3男檢起訴

台中市男子王誌豪購得7.2公斤海洛因毒品，賣家以奶粉罐分裝18罐由泰空運來台，由同鄉楊國正以假名「廖森榮」領取、施育宗交給王，航警局經海關通報至貨運行清查，發現廖森榮另有1個同樣裝有7.2公斤海洛因18罐奶粉待派送，檢警趁楊出面領貨時逮人，施、王逃亡2天也落網；桃園地檢署偵結，將王等3人依運輸一級毒品、懲治走私條例起訴，這批市價7200萬元毒品也沒收銷毀。

起訴指出，涉毒的44歲王誌豪曾是台中警方線民，去年10月間向外國賣家購得淨重7207.42公克海洛因毒品，該賣家將毒品分裝藏至18罐奶粉罐空運郵寄來台；王提供手機作為聯絡電話，指示45歲楊國正以假名廖森榮作為收件人，並由46歲施育宗搭載楊男出面領貨，施再將包裹交給王，將視變賣金額決定施、楊等人報酬。

去年10月23日中午，這批收件人署名「廖森榮」的毒奶粉A包裹，由不知情航空貨運業者從泰國以航空包裹快遞來台，進入我國境內海關後，經財政部關務署台北關查緝人員察覺有異，先予以搜索扣押，開箱發現奶粉罐夾藏有7202.42公克海洛因毒品，航空警察局據報，翌日先行前往寄倉業者追查，發現「廖森榮」另有1件外觀與A包裹相仿的B包裹等待派送，經開箱查驗，驚見同樣裝有18罐奶粉的B包裹，送驗發現罐內也夾藏淨重7171.32公克海洛因毒品。

檢警為查緝收貨之人，不動聲色地將毒奶粉交由新竹物流繼續派送包裹，王男於25日上午接獲到貨簡訊後，楊、施2人10點從台中市清水區趕至大里區的收貨地點取貨，警方等楊偽簽完廖森榮3字上前逮人，在外等候的施聽聞後駕車逃逸，並與王四處躲藏，最後2人在27日深夜分別於大甲區某超商、大甲區某停車場遭拘提到案。 台中男子王誌豪向外國賣家購買市價7200萬元的逾14公斤海洛因毒品，夾藏在36罐奶粉罐中空運快遞來台，指使同鄉施育宗駕車載楊國正領貨、遭海關攔檢發現，桃園地檢署偵結，將王男等3人依運輸一級毒品、懲治走私條例罪起訴，目前3人關押中。示意圖與本案無關。記者陳恩惠／攝影

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