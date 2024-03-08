影／台中男刑警「太有型」 便衣逮車手 路人誤以為債務糾紛

債務糾紛？22歲梁姓車手四處提領贓款，台中市豐原警分局鎖定多時，祭出優勢警力圍捕，除穿著制服的派出所員警，還有偵查隊小隊長率偵查員便衣攔查，便衣刑警有人光頭蓄鬍、有一頭飄逸長髮，也有刑警身型高壯雙手環胸警戒、神情嚴肅，不知情的民眾誤以為這陣仗是債務糾紛，原來是警方抓車手，虛驚一場。

豐原警分局表示，本周二(5日)接獲黃姓被害人報案遭詐騙，經線上攔查22歲梁姓車手車輛並實施盤查，在車內起出贓款29萬6千元，警詢後依詐欺罪嫌移送。

有趣的是，現場除了身著制服員警，還有洪姓小隊長率偵查隊便衣刑警到場圍捕，便衣刑警個個有型，有高180公分男刑警穿短袖上衣、雙手環胸，眼神緊盯梁姓車手。

另名黑衣光頭蓄鬍男在旁神情嚴肅，留著一頭秀麗長髮、日系穿著的刑警與車手交談，這一幕讓民眾誤以為是兩方人馬有債務糾紛，拍下影片，更文字描述「疑似債務糾紛，多位債權人聚集討債」，影片上網，引發熱議。

「我們長得很善良，不是討債集團啦！」洪姓小隊長今受訪笑說，自己只是頭頂稀疏，雖然不帥，但絕對不是討債集團，同仁盤查過程中與梁嫌互動良好，因為偵辦刑案變化大，犯嫌身上甚至會攜帶槍枝、刀械，攸關同仁與周遭民眾安全，表情嚴肅是警戒狀態。

洪姓小隊長更開玩笑地說，「長得醜不是我們的錯」，呼籲民眾多求證、不要輕信詐團投資訊息，才能守住荷包。