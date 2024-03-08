快訊

悠遊卡推iPhone手機貼紙卡「Super i貼卡」搭捷運 網傻眼1缺失直接干擾手機

68歲「七龍珠」作者鳥山明驟逝 經紀公司公布死因

羽絨外套洗完「變形」全毀！內行曝犯2禁忌 蓬鬆密技靠2顆球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光天化日在武廟前抽毒菸 台南警聞毒味逮2男送辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

嘉義26歲黃姓男子昨駕車載著34歲劉姓友人到台南市區訪友，行經祀典武廟前停下車來買冬瓜茶飲，黃大喇喇站在車外抽起k菸，台南市警二分局員警剛好經過，聞到濃厚K菸毒味，立即調頭，黃見警急忙欲丟棄k菸，當場查獲外，又在轎車起獲k他命，將兩人帶回調查。

市警二分局民權派出所員警翁達翰、江其霖，昨上午10時勤畢準備返所時，騎機車經武廟前，發現黃、劉兩男站在轎車旁，且經過聞到濃厚K菸毒味，立即調頭盤查，眼尖發現黃急忙慌張要將手中毒菸丟棄，當場被員警逮個正著。

黃一臉洩氣地乖乖配合檢查，後續也在車內中央扶手處起獲1包7.91公克k他命，將黃、劉帶回調查，經毒品及尿液檢驗分別均呈現三級毒品陽性反應。兩人對光天化日在路旁抽毒菸遭警查獲，懊悔不已。

經警詢問後，將黃涉持有及吸食，劉涉吸食，兩嫌分別依毒品危害防制條例罪嫌調查送辦，並擴大溯源追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

市警二分局民權派出所員警昨騎機車經武廟前，發現黃、劉兩男站在轎車旁，且經過聞到濃厚K菸毒味，立即調頭盤查。圖／讀者提供
市警二分局民權派出所員警昨騎機車經武廟前，發現黃、劉兩男站在轎車旁，且經過聞到濃厚K菸毒味，立即調頭盤查。圖／讀者提供
員警眼尖發現黃男急忙慌張要將手中毒菸丟棄，當場逮個正著。圖／讀者提供
員警眼尖發現黃男急忙慌張要將手中毒菸丟棄，當場逮個正著。圖／讀者提供

台南 嘉義 毒品

延伸閱讀

影／糖、水果當暗語...北投警誘捕偵查 毒販嚇歪逃逸不到1天被逮回

影／北市警溯源抓藥頭 他持百餘粒毒膠囊辯「身心科醫生開的藥」

抓到了！北投警抓毒開11槍 28歲男落網 車上查扣1包毒品

緬甸男攜29公斤中藥材入境 只為夾帶480公克安毒

相關新聞

光天化日在武廟前抽毒菸 台南警聞毒味逮2男送辦

嘉義26歲黃姓男子昨駕車載著34歲劉姓友人到台南市區訪友，行經祀典武廟前停下車來買冬瓜茶飲，黃大喇喇站在車外抽起k菸，台...

影／高雄2男擁4槍 遇警開車衝撞 警方鳴槍投震撼彈抓人

保三警察總隊追查槍械案，發現在夜店維事的施姓男子與朋友呂姓男子涉嫌持有槍械，動員圍捕時，見呂開車衝撞警方並似持槍拒捕，員...

影／糖、水果當暗語...北投警誘捕偵查 毒販嚇歪逃逸不到1天被逮回

28歲王姓男子涉在LINE群組販售毒品，北投警方查獲藥腳溯源，發現王男傳送「有糖、水果」等毒品暗語，昨以「誘捕偵查」方式...

影／北市警溯源抓藥頭 他持百餘粒毒膠囊辯「身心科醫生開的藥」

台北市警方去年查獲余姓男子涉嫌販毒，經溯源調查，鎖定上游藥頭葉姓男子，近日循線在大同區葉男住處搜索，查獲毒品安非他命、毒...

抓到了！北投警抓毒開11槍 28歲男落網 車上查扣1包毒品

北投警分局昨赴台中抓毒品藥頭，圍捕過程犯嫌拒捕，猛力倒車衝撞偵防車，4名偵查佐情急之下，朝車輪連開11槍，犯嫌逃逸棄車躲...

郭哲敏公司總座 8個月賺逾兩千萬

八八會館負責人郭哲敏涉經營博弈網站及地下匯兌洗錢二一七億元遭訴，新北地院昨天傳喚郭哲敏AE集團旗下睿世科技前總經理張妤瑄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。