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光天化日在武廟前抽毒菸 台南警聞毒味逮2男送辦
嘉義26歲黃姓男子昨駕車載著34歲劉姓友人到台南市區訪友，行經祀典武廟前停下車來買冬瓜茶飲，黃大喇喇站在車外抽起k菸，台南市警二分局員警剛好經過，聞到濃厚K菸毒味，立即調頭，黃見警急忙欲丟棄k菸，當場查獲外，又在轎車起獲k他命，將兩人帶回調查。
市警二分局民權派出所員警翁達翰、江其霖，昨上午10時勤畢準備返所時，騎機車經武廟前，發現黃、劉兩男站在轎車旁，且經過聞到濃厚K菸毒味，立即調頭盤查，眼尖發現黃急忙慌張要將手中毒菸丟棄，當場被員警逮個正著。
黃一臉洩氣地乖乖配合檢查，後續也在車內中央扶手處起獲1包7.91公克k他命，將黃、劉帶回調查，經毒品及尿液檢驗分別均呈現三級毒品陽性反應。兩人對光天化日在路旁抽毒菸遭警查獲，懊悔不已。
經警詢問後，將黃涉持有及吸食，劉涉吸食，兩嫌分別依毒品危害防制條例罪嫌調查送辦，並擴大溯源追查毒品來源。
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