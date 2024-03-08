毒販駕車拒捕 4警開11槍也攔不住

北投警方在台中圍捕毒犯，毒販開車（白車）衝撞逃逸。記者蕭雅娟／翻攝 北投警分局掌握毒品咖啡包販賣情資，昨天南下台中抓毒品藥頭，圍捕過程中毒犯開車拒捕，猛力倒車衝撞公車站牌，甚至衝撞偵防車與計程車，四名偵查佐情急之下，對車輪連續開十一槍，毒販逃逸棄車躲藏，警方報請台中地檢署指揮偵辦，全力追查毒販下落。

據了解，目前正值全國警察安居專案期間，北投警方掌握新興毒品販售情資，三月七日派出九名刑警、四輛偵防車南下台中抓毒品咖啡包藥頭，毒販開著權利車抵達台中朝富路時，警方見時機成熟上前圍捕，毒販卻拒捕衝撞警車，過程雖不到一分鐘，但場面極為驚險。

昨凌晨十二點多，警方偵防車一前一後要包夾毒販車輛，先是黑色偵防車擋在毒販車輛前，多名刑警下車查緝，詎料，毒販驚慌不顧後方停有計程車，先衝撞警車再猛力向右後方倒車，衝撞公車站牌和矮樹，四名偵查佐見情況緊急，連續朝著犯嫌車輪射擊，共擊發十一槍嚇阻。

第三輛偵防車見狀火速繞道，從後方以車身橫擋攔阻，沒想到毒販猛踩油門以高速撞開警車，往南屯方向加速逃逸，過程猶如電影情節，幸無人員受傷。

警方昨天在南屯區五權西路一處資源回收廠前，查獲作案用車輛，輪胎已爆胎，車頭損壞、車身有多處刮痕，毒販逃逸無蹤，目前警方已掌握一名犯嫌身分，全力緝捕到案。