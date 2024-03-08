缺席北市考績會 科員賣大麻確定停職

台北市政府社會局劉姓女科員因與周姓男友涉販售大麻遭檢調約談交保。社會局昨針對劉女行為召開考績會，但劉女請假「神隱」一整天，未到會議中陳訴意見，考績會決議將劉女停職，七天後再召開會議，屆時劉女仍未出面說明，將依法懲處，最重恐面臨免職處分。

劉女是老人福利科內勤行政人員，今年一月與藥腳相約在市府面交大麻菸，檢警溯源前天在其男友住處搜出大麻毒品。市長蔣萬安表示，一定嚴懲嚴辦，絕不寬待護短。社會局昨天召開考績會，請劉女到場陳訴意見，但劉女請假。

社會局長姚淑文表示，由於劉女及委任律師皆未到場陳述意見，考績會決議先將劉女停職、領半薪處分，若劉女在限期內仍未出面，依照「公務人員考績法」下次會議委員可根據相關證據，做出決議，最重恐面臨免職處分。

姚淑文表示，已將現有關鍵證據報府移送懲戒法院，事件發生讓她感到震驚及遺憾，劉女到職不到兩年，平常工作、出勤狀況也都算平和，與他人都有一定互動。

姚淑文坦言，社會局夥伴長期都是照顧、陪伴他人居多，或許年輕同仁接受太多的問題，壓力無法釋放，才誤入歧途，對此個案除應咎責檢討外，未來也會建立更好機制，當同仁面對壓力可透過管道排解，劉女雖然犯了錯，未來仍需支持跟協助。