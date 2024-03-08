郭哲敏公司總座 8個月賺逾兩千萬

八八會館負責人郭哲敏涉經營博弈網站及地下匯兌洗錢二一七億元遭訴，新北地院昨天傳喚郭哲敏AE集團旗下睿世科技前總經理張妤瑄出庭，在檢辯詰問下，張女驚人薪資也曝光，不僅到職便享有兩千萬「購屋金」補助，每季季獎金高達近兩百萬元，更採抽成公司淨利百分之二年薪制，年收入上看千萬元。

郭哲敏前幾次開庭，辯稱AE只是個博弈平台的商品，未實際金錢賭博，合議庭因此傳喚張女出庭，要了解郭男在AE集團或睿世科技的角色，以及郭對AE涉及賭博是否知情。

張妤瑄供稱，睿世科技是AE博弈平台的開發商，主要業務是出售AE平台、系統給各國的客戶，在不同國家開設博弈網站擔任站長，自行營運、開發當地客戶與玩家，睿世按各站營業額抽取一定比例服務費，負責各國AE平台網站維運。

張妤瑄指出，據她所知，AE沒有提供點數或代幣的方案，所以信都是現金下注。目前檢調掌握，有引進AE平台供當地民眾博弈的國家或區域，包括越南，大陸、印度、泰國、菲律賓、馬來西亞、美國等。

張妤瑄說，AE集團或睿世所有支出，都要郭哲敏同意後，透過大帳房杜韋蓁支付。她自己從財務、人資基層爬上來，深獲郭男信賴，當初郭男為了讓她接下總經理，允諾只要她點頭，就提供兩千萬購屋金，供她在北市大直買房，任職總經理僅八個月，已進帳兩千四百萬元。