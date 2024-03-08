聽新聞
test
0:00 / 0:00

又是朱國榮 天剛炒股案起訴12人

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

天剛公司大股東鄧光明（圖）。圖／聯合報系資料照片
天剛公司大股東鄧光明（圖）。圖／聯合報系資料照片
曾任天剛資訊董事長的鄧光明及陳園榜，被控以引入不實手機遊戲名義，夥同高階主管及龍邦集團總裁朱國榮，約定大量買賣天剛股票炒股，掏空天剛至少二億六千三百六十萬元。台北地檢署昨依違反證交法特別背信等罪起訴朱國榮、鄧光明、陳園榜共十二人。

朱國榮涉及龍邦炒股等重大經濟犯罪，分別被判刑八年、十六年，去年透過小女友陳宛瑄一家人策畫協助，搭乘私人遊艇潛逃至菲律賓，檢方上月拘提陳女家族成員到案，訊後命陳父陳泰壽交保一百萬元、陳母蔡宜伶、胞兄陳瑋䆁各交保廿萬元，均限制出境。

檢方查出，天剛大股東鄧光明於二○一七年，見天剛營收及獲利無起色，恐全數斷頭，起意藉由手機遊戲炒作股價、賣股獲利，二○一八年六月擔任天剛董事長，並找來陳園榜擔任特助。

起訴指出，鄧光明三度藉由引入手遊業務名義，套取天剛資金，散佈不實預估財務資訊，夥同朱國榮及秘書林桂馨、陳園榜等家族成員操縱股價；二○一八年五至八月，天剛股價從每股三十元漲至七十七點四元，漲幅百分之一五八。

二○一八年八月，天剛及合資手遊「轉校生」的太普高公司，各自公布簽約重大消息，朱國榮、鄧光明、陳園榜於限制交易期間買賣股票，操縱股價牟利。

檢方估算，二○一七至二○一九年間，鄧光明及陳園榜以「轉校生」、「夢界物語日韓版」、「漫威宇宙」、「海洋遊戲」及「數位平台建置」等手遊為投資名義，掏空天剛二億六千三百餘萬元。

朱國榮與鄧光明是朋友，當時朱國榮答應鄧光明進場承接天剛股票，維持股價，因遊戲未能確實開發或不具市場價值，朱國榮高價買進股票，擬制性虧損八百多萬元；為彌補損失，鄧光明還賠售與抵押雙北二處土地給朱國榮。

延伸閱讀

台南天坑案「牛刀殺雞」險釀巨禍 意外中學到經驗與教訓

涉與天剛大股東炒股 北檢今依違反證交法起訴朱國榮等12人

陳沂現金被無預警掏空 突感嘆「首次感受到沒錢的可怕」

軍情局上校造假情資詐領千萬獎金 掏空國庫貪汙判刑7年

相關新聞

又是朱國榮 天剛炒股案起訴12人

曾任天剛資訊董事長的鄧光明及陳園榜，被控以引入不實手機遊戲名義，夥同高階主管及龍邦集團總裁朱國榮，約定大量買賣天剛股票炒...

毒販駕車拒捕 4警開11槍也攔不住

北投警分局掌握毒品咖啡包販賣情資，昨天南下台中抓毒品藥頭，圍捕過程中毒犯開車拒捕，猛力倒車衝撞公車站牌，甚至衝撞偵防車與...

郭哲敏公司總座 8個月賺逾兩千萬

八八會館負責人郭哲敏涉經營博弈網站及地下匯兌洗錢二一七億元遭訴，新北地院昨天傳喚郭哲敏AE集團旗下睿世科技前總經理張妤瑄...

缺席北市考績會 科員賣大麻確定停職

台北市政府社會局劉姓女科員因與周姓男友涉販售大麻遭檢調約談交保。社會局昨針對劉女行為召開考績會，但劉女請假「神隱」一整天...

跟男友開毒趴 警專生涉毒又爆偷拍

台灣警察專科學校廿一歲周姓女學生，上月入住墾丁飯店開趴，因現場疑似擺放吸Ｋ盤，相片曝光後遭同校學長指責，警專指出，全案目...

彰化3姊弟遭撞／搶救15天 10歲姊腳有反應、妹水腫改善

彰化縣伸港鄉國小陳姓3姊弟在路口被撞飛，15天來命危兩姊妹仍在醫院搶救，昨天傳出令人振奮消息，在秀傳醫院治療的10歲姊姊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。