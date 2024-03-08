又是朱國榮 天剛炒股案起訴12人

天剛公司大股東鄧光明（圖）。圖／聯合報系資料照片 曾任天剛資訊董事長的鄧光明及陳園榜，被控以引入不實手機遊戲名義，夥同高階主管及龍邦集團總裁朱國榮，約定大量買賣天剛股票炒股，掏空天剛至少二億六千三百六十萬元。台北地檢署昨依違反證交法特別背信等罪起訴朱國榮、鄧光明、陳園榜共十二人。

朱國榮涉及龍邦炒股等重大經濟犯罪，分別被判刑八年、十六年，去年透過小女友陳宛瑄一家人策畫協助，搭乘私人遊艇潛逃至菲律賓，檢方上月拘提陳女家族成員到案，訊後命陳父陳泰壽交保一百萬元、陳母蔡宜伶、胞兄陳瑋䆁各交保廿萬元，均限制出境。

檢方查出，天剛大股東鄧光明於二○一七年，見天剛營收及獲利無起色，恐全數斷頭，起意藉由手機遊戲炒作股價、賣股獲利，二○一八年六月擔任天剛董事長，並找來陳園榜擔任特助。

起訴指出，鄧光明三度藉由引入手遊業務名義，套取天剛資金，散佈不實預估財務資訊，夥同朱國榮及秘書林桂馨、陳園榜等家族成員操縱股價；二○一八年五至八月，天剛股價從每股三十元漲至七十七點四元，漲幅百分之一五八。

二○一八年八月，天剛及合資手遊「轉校生」的太普高公司，各自公布簽約重大消息，朱國榮、鄧光明、陳園榜於限制交易期間買賣股票，操縱股價牟利。

檢方估算，二○一七至二○一九年間，鄧光明及陳園榜以「轉校生」、「夢界物語日韓版」、「漫威宇宙」、「海洋遊戲」及「數位平台建置」等手遊為投資名義，掏空天剛二億六千三百餘萬元。

朱國榮與鄧光明是朋友，當時朱國榮答應鄧光明進場承接天剛股票，維持股價，因遊戲未能確實開發或不具市場價值，朱國榮高價買進股票，擬制性虧損八百多萬元；為彌補損失，鄧光明還賠售與抵押雙北二處土地給朱國榮。