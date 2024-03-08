彰化3姊弟遭撞／搶救15天 10歲姊腳有反應、妹水腫改善

彰化縣伸港鄉念國小的陳家三姊弟在斑馬線上被撞，重傷的兩姊妹在加護病房搶救已第15天，其中姊姊在秀傳醫院治療。圖／秀傳提供

彰化縣伸港鄉國小陳姓3姊弟在路口被撞飛，15天來命危兩姊妹仍在醫院搶救，昨天傳出令人振奮消息，在秀傳醫院治療的10歲姊姊，前天完成頸椎手術後，昨天雙腳刺激都有反應，昏迷指數也從3提升到6。至於在彰化基督教醫院救治的9歲妹妹，水腫雖有改善，但意識和神經功能仍沒恢復。

上月22日晚間，分別就讀國小的陳姓3姊弟，通過彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無駕照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，弟弟受輕傷。2姊妹生命跡象穩定，但是2人昏迷指數都一直維持3。

其中在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊，在生命現象相對穩定後，醫院前天施行「頸椎復位神經減壓固定手術」，治療頸椎顱底脫位，手術順利完成後雖還未甦醒，但昨天雙腳刺激都有反應，昏迷指數從3進步到6，令醫護人員十分振奮。

秀傳醫院表示，除了為姊姊實施音樂治療，今天會施打幹細胞，希望能進一步對腦幹及頸椎損傷有所幫助。彰基則表示，前天和昨天已先後撤除妹妹左、右邊胸管，水腫已較改善，升壓劑目前只給予一線低劑量，是最小劑量，但意識狀況及神經功能都沒有恢復。