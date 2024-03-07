快訊

憂掛號費天花板被打破？26家部立醫院凍漲 這一家甚至免收

兒子天天對沙發底部喊「有魔神仔」 她不信一蹲下見1雙眼睛嚇尿：哪來的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中看守所管理員吸毒 曠職後回來自首被送懲戒

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中看守所戒護科陳姓管理員曾因吸毒獲檢方緩起訴，未料又自稱心情不佳，今年2月涉嫌在家吸食第二級毒品安非他命，不想面對上班就直接曠職，後才和所方坦承吸毒並向檢警自首；台中看守所表示，已調整陳職務不會和收容人接觸，同時也送公務員懲戒委員會議處。

據了解，陳姓管理員2014年起在台中看守所任職，初期表現穩定，2019年新冠疫情所內勤務繁重，陳當時表現良好無異狀。

直到2023年9月陳涉嫌吸毒曾被抓，後經彰化地檢署予以緩起訴處分，台中看守所當時就已經將陳員列輔導對象，同時調整其勤務降低和收容人接觸。

未料2月17日禮拜六補班當天陳卻無故曠職，直到19日禮拜一時他才回到崗位上班，經主管詢問後陳表示因家庭關係心情不好，有在家施用第二級毒品安非他命，擔心吸毒後精神狀況不濟，怕上班被發現才選擇逃避曠職。

台中看守所表示，陳員19日回所內上班時，經主管詢問就坦承吸毒，並由所方政風人員帶陳赴台中第4分局春社派出所自首，配合警方赴陳男租屋搜索、採尿及做筆錄，全案依毒品罪函送台中地檢署後經檢方諭知無保請回。

台中看守所說，除持續將陳員列管，也安排其他勤務，目前已不會和收容人接觸，並不定時加強輔導，針對陳吸毒部分除依規定懲處，也會移付懲戒處分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中看守所。記者曾健祐／攝影
台中看守所。記者曾健祐／攝影

主管 吸毒 毒品

延伸閱讀

台中吸毒男1刀刺死無辜鄰居 判囚12年、賠679萬

警專女學生辦趴擺疑吸毒遭開除 同校人士曝「另有原因」

曾吸毒毀形象！53歲「擋泥板女神」酒井法子真實狀態曝光 網驚呆

曾吸毒毀形象！53歲「擋泥板女神」酒井法子真實狀態曝光 網驚呆

相關新聞

影／新北撞車砍人又擄人...警逮8嫌疑債務糾紛引起

新北市新店區今天清晨驚傳當街撞車後砍人又擄人案，受害劉姓男子背部遭砍一刀，同車友人陳男遭對方擄走後，腰部也被砍傷並丟包耕...

台中看守所管理員吸毒 曠職後回來自首被送懲戒

台中看守所戒護科陳姓管理員曾因吸毒獲檢方緩起訴，未料又自稱心情不佳，今年2月涉嫌在家吸食第二級毒品安非他命，不想面對上班...

北市科員涉毒 議員要讓市府各局處知道「大麻的真相」

台北市社會局公務員疑涉販賣大麻毒品遭警局搜索，北市議員曾獻瑩今送市府各局處「大麻的真相」一書，下午還特別到社會局致贈書籍...

北市女科員涉毒缺席考績會 社會局長：7天內未出面免職

台北市政府社會局一名劉姓女科員涉嫌持有大麻，甚至於市府內與他人交易，遭檢警約談，訊後依20萬元交保。市府今舉行考績會，但...

北市科員涉毒缺席考績會 調查期領半薪？社會局：還是可免職

台北市政府社會局一名劉姓女科員，涉嫌與男友合作販賣二級毒品大麻，甚至在市府大樓內公然交易，北市府今天下午2點舉行考績會，...

嘉義角頭KTV兩度糾眾鬥毆 為妻出頭打傷傳播小姐男友

嘉義市角頭周姓男子涉嫌兩度在嘉市一間KTV糾眾鬥毆，因訂位糾紛持空氣槍毆打一名男客人，打到腦震盪昏倒，又因妻子與傳播小姐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。