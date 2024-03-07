台中看守所管理員吸毒 曠職後回來自首被送懲戒

台中看守所戒護科陳姓管理員曾因吸毒獲檢方緩起訴，未料又自稱心情不佳，今年2月涉嫌在家吸食第二級毒品安非他命，不想面對上班就直接曠職，後才和所方坦承吸毒並向檢警自首；台中看守所表示，已調整陳職務不會和收容人接觸，同時也送公務員懲戒委員會議處。

據了解，陳姓管理員2014年起在台中看守所任職，初期表現穩定，2019年新冠疫情所內勤務繁重，陳當時表現良好無異狀。

直到2023年9月陳涉嫌吸毒曾被抓，後經彰化地檢署予以緩起訴處分，台中看守所當時就已經將陳員列輔導對象，同時調整其勤務降低和收容人接觸。

未料2月17日禮拜六補班當天陳卻無故曠職，直到19日禮拜一時他才回到崗位上班，經主管詢問後陳表示因家庭關係心情不好，有在家施用第二級毒品安非他命，擔心吸毒後精神狀況不濟，怕上班被發現才選擇逃避曠職。

台中看守所表示，陳員19日回所內上班時，經主管詢問就坦承吸毒，並由所方政風人員帶陳赴台中第4分局春社派出所自首，配合警方赴陳男租屋搜索、採尿及做筆錄，全案依毒品罪函送台中地檢署後經檢方諭知無保請回。

台中看守所說，除持續將陳員列管，也安排其他勤務，目前已不會和收容人接觸，並不定時加強輔導，針對陳吸毒部分除依規定懲處，也會移付懲戒處分。

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