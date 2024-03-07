北市科員涉毒 議員要讓市府各局處知道「大麻的真相」

台北市社會局公務員疑涉販賣大麻毒品遭警局搜索，北市議員曾獻瑩今送市府各局處「大麻的真相」一書，下午還特別到社會局致贈書籍給局長姚淑文，呼籲市府提供實體或線上課程，幫助全體公務員認識毒品，避免再有類似情況發生。

曾獻瑩表示，市府員工涉入販毒一案讓許多台北市民非常驚訝，除了毋枉毋縱，移送懲處之外。他認為，公訓處應提供實體或線上課程幫助全體公務員認識此類毒品，避免再有類似情況發生。公訓處表示目前公訓處的課程多以職能訓練為主，類似的課程需要再規畫製作。

姚淑文說，面對這次個個案深感遺憾，社會局一職以來照顧許多人，同仁面對很多問題，可能有很多壓力無法釋放，意外走向這條路，針對該案除了應咎責檢討外，更重要的是，當同仁面對壓力，或遇到各式各樣問題，應建立一個更好的機制來處理。

姚淑文強調，台北市還有很多公務員都是非常認真努力在為市民服務，雖發生這樣個案，但大家仍會共同努力往前走，希望民眾不要對市府失望，劉女雖然犯錯，但未來還是需要被支持跟被協助，雖會依法處理，但希望能提供更多私下支持，希望大家能給所有年輕孩子更多鼓勵。

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