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北市女科員涉毒缺席考績會 社會局長：7天內未出面免職

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

台北市政府社會局一名劉姓女科員涉嫌持有大麻，甚至於市府內與他人交易，遭檢警約談，訊後依20萬元交保。市府今舉行考績會，但劉女及委任律師皆未出席說明，最終考績會決議將劉女先停職處分，要求7天內必須說明並再度舉行考績會，屆時若未出面，仍可面臨免職處分。

社會局長姚淑文表示，當事人今天請假未來上班，考績會也未到場陳訴意見，目前也將現有關鍵證據，依法報府送至懲戒法院審理，目前先依職權行停止當事人職務。

姚淑文說，依照程序，接下來會給予一定時間通知當事人說明，將在7天內再度舉行考績會，若仍未出面，依照相關辦法還是能舉行考績會，委員也會給出想對應的結果。

媒體詢問，劉女是否有透過律師與市府聯繫，姚淑文也說，律師強調依法辦理，社會局也絕對都依照相關程序處理。

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台北市政府社會局一名劉姓女科員涉嫌持有大麻，社會局長姚淑文表示，當事人今天請假未來上班，考績會也未到場陳訴意見，依職權行停止當事人職務。記者洪子凱／攝影
台北市政府社會局一名劉姓女科員涉嫌持有大麻，社會局長姚淑文表示，當事人今天請假未來上班，考績會也未到場陳訴意見，依職權行停止當事人職務。記者洪子凱／攝影

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