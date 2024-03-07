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影／桃園持毒通緝女被追困車陣 衝撞前後車...警立馬破窗拉人

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名32歲女通緝犯，昨晚開車上路違規被員警攔查，女子高速闖紅燈逃逸，員警逮捕後在她車內發現多包毒品。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名32歲女通緝犯，昨晚開車上路違規被員警攔查，女子高速闖紅燈逃逸，員警逮捕後在她車內發現多包毒品。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區一名32歲女通緝犯昨晚開車上路，因違反交通規定被巡邏員警攔查，她不願停車高速闖紅燈逃逸，隨即困在車陣中，為逃避查緝，竟前後衝撞，員警見狀立馬破窗將人拉下，在車內查獲毒品海洛因、安非他命及吸食器等物品，全案依法移請偵辦。

桃園警分局同安派出所員警昨晚8點40分許外出巡邏，發現一輛小客車未依規定使用方向燈，上前取締攔查，結果車輛見到員警立即高速逃逸，沿途闖紅燈並擦撞其他車輛不願停車。

對此員警立即呼叫支援發動攔截圍捕，過程中員警靠近車輛喝令駕駛停車，但駕駛仍持續逃逸，雙方追逐約5公里，結果車輛在春日路陷入等紅燈車陣，員警立即上前喝令駕駛下車配合，該駕駛仍拒絕配合，前後衝撞意圖逃逸。

員警見情況危急，果斷破窗將駕駛拉下車制伏，經查該名32歲劉姓女駕駛因毒品案件遭發布通緝，員警在她車內發現毒品海洛因、安非他命及吸食器等物品，全案依法移請偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園一名32歲女通緝犯，昨晚開車上路違規被員警攔查，女子高速闖紅燈逃逸，員警逮捕後在她車內發現多包毒品。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名32歲女通緝犯，昨晚開車上路違規被員警攔查，女子高速闖紅燈逃逸，員警逮捕後在她車內發現多包毒品。記者周嘉茹／翻攝

桃園 毒品 通緝

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