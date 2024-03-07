涉毒女科員不出席考績會 蔣萬安說重話：不出席也即刻停職

台北市長蔣萬安上午視察學校營養午餐受訪。記者楊正海／攝影 台北市政府社會局老人福利劉姓女科員涉嫌販賣大麻，檢方訊後昨諭知20萬元交保。北市府認為劉女已嚴重影響公務人員及市府聲譽，為維公務人員紀律，下午2點將召開考績委員會，並聯繫她出席陳述以及申辯，依法追究責任；據了解，劉女將委由律師出席。台北市長蔣萬安上午指出，如果沒出面說明，也是即刻停職處分。

蔣萬安說，對社會局有同仁涉嫌違反重大罪行，市府態度跟立場非常明確，全力配合檢方的偵辦，毋枉毋縱，一旦事證明確，一定嚴懲嚴辦，絕不寬待、絕不護短，昨天他也已經要求社會局，將同仁移送懲戒委員會。

蔣萬安指出，今天社會局就會召開考績會，如果當事人出面說明，依法最重兩大過免職處分，如果沒有出面說明，依據相關的規定，也是即刻停職處分。

蔣萬安說，對於公務人員涉入犯罪，嚴重影響市府以及公務人員的聲譽，同時也打擊公務人員的士氣，同樣也嚴重影響市民對政府的信心，這部分他即刻要求政風處、人事處以及社會局，相關單位全面檢視並且提出精進方案，未來絕不允許類似的事情再次發生。

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