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影／倒車硬要逃！北投警台中抓毒犯衝撞開11槍 驚險畫面曝
北投警分局掌握毒品情資，南下台中抓毒品咖啡包藥頭，3月7日0時20分，偵防車一前一後正要包夾嫌犯車輛，不料毒犯不顧後方有計程車，猛力倒車衝撞公車站牌和矮樹，警方車輛火速支援，繞道從後方以車身橫擋攔阻，不料毒犯再駕車向前從縫隙穿出逃逸。
北投分局稍早公布驚險圍捕畫面，黑色偵防車駛出擋在毒犯白色車輛前，多名偵查佐下車準備查緝，不料，犯嫌涉嫌駕車衝撞警方，員警見情況緊急開槍示警，第二輛偵防車見狀，立刻上前停車支援，毒犯腦怒不顧後方有輛計程車，執意倒車擦撞站牌，第三輛偵防車則火速從路口駛來，停在計程車後方攔阻，最後，毒犯又往前開，撞倒站牌，並從偵防車縫隙中，行駛逃逸。
警方安居專案期間從3月6日至3月18日，北投警方掌握新興毒品情資，專案小組派出9人4車，南下台中抓毒品咖啡包藥頭，不料圍捕時遭衝撞，由年輕偵查佐立即開槍射輪開示警、攔阻犯嫌，不料犯嫌執意開車衝撞逃逸。警方稍早指出，掌握1人涉犯，持續調查有無其他共犯。
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