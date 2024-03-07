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涉販毒交保…北市府今下午開考績會 女科員今早「神隱」未到班

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

台北市政府社會局劉姓女科員涉嫌販賣大麻，還選在台北市政府面交，社會局今下午將開考績會，但劉女今天早上未到班。圖／聯合報系資料照
台北市政府社會局劉姓女科員涉嫌販賣大麻，還選在台北市政府面交，社會局今下午將開考績會，但劉女今天早上未到班。圖／聯合報系資料照
台北市政府社會局劉姓女科員涉嫌與男友販毒，甚至公然市府內交易，引起各界震驚，市長蔣萬安更下令要求社會局移送公務員懲戒委員會。社會局今表示，該女販售二級毒品涉嫌重大，為十年以上重罪，除擅離職守，已嚴重影響公務人員及市府聲譽，將於今天下午開考績會討論。但據了解，劉女今天未到市府上班。

劉姓女科員與周姓男友涉嫌販售大麻昨遭警方拘提，最終兩人分別以20萬元交保，北市府昨表示，市長蔣萬安知道後非常重視，立刻下令全力配合偵查，更要求社會局移送公務員懲戒委員會。社會局也證實，今天下午2點將開考績會討論。

據了解，考績會若有記過或懲處，需要當事人出席陳述或明顯知悉放棄陳述，但劉女昨交保後今天持續神隱，沒有到市府上班。

社會局指出，有關社會局同仁涉嫌吸毒及販毒情形，販售二級毒品涉嫌重大，為十年以上重罪，除擅離職守，為公然挑戰公權力，已嚴重影響公務人員及市府聲譽，絕不寬貸，為維公務人員紀律，今天下午兩點將開考績委員會，並聯繫該員出席陳述以及申辯，依法追究責任。

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毒品 考績

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