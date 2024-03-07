影／高雄轎車違停被檢舉 警攔查看到「盤子」抄百包毒咖啡

陳姓男子在高雄市一處超商前被人檢舉違停，警網盤查，聞到濃厚K味，發現駕駛座下方有K盤，警方懷疑車上有毒品，示意陳拿出東西，陳乖乖交出一大袋，讓警驚訝喊「太多了」，經清點計有131包毒咖啡包、1包K他命，當場將他逮捕。

高雄市陳姓男子將轎車違停在三民區一處超商前被人檢舉，警方攔查聞到濃厚Ｋ味，看到「Ｋ盤」，隨後抄獲百包毒咖啡。記者石秀華／翻攝

三民二分局鼎金所警員李冠毅、林昱翔昨天凌晨0時許執行巡邏勤務，獲報在鼎新路一處超商前有轎車紅線臨時停車，隨即前往察看。

警方對駕駛陳姓男子（26歲）表明，有人檢舉違停，發現陳眼神閃躲，要求他下車受檢，結果陳將車門打開，警方就聞到濃厚K他命味道，見駕駛座下方有個K盤，問陳「這什麼東西？」陳老實回「盤子（Ｋ盤）」。

警方隨即要求陳「東西拿出來，下來，下來，味道這麼重」，警方當下追問陳，車上是否有東西，要求他拿出來，陳見無法掩飾，拿出一大袋毒品，警方驚訝喊「太多了吧」。

警方在現場一一清點，計有131包毒咖啡包、1小包K他命，及K盤1個，陳聲稱，毒品是在社群軟體，向不認識的人買的，警方懷疑他販毒，當場將其逮捕；警詢後，依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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