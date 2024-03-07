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樹林警同小隊1晚連破3起毒品案！查扣巿價50萬毒品 逮5藥頭送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林偵查隊機動小隊，這月4日晚上接連接獲3起販毒線報，循線在新竹關西、新北市樹林區、桃園市中壢區逮捕5名藥頭，查扣2000多支彩虹菸、毒品咖啡包、K他命等巿價達50萬元毒品，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，新北市樹林警分局偵查隊機動小隊，日前接獲線報檢舉，新竹縣一名劉姓男子（22歲）涉嫌於LINE群組公然販賣彩虹毒煙。這個月4日晚上，警方以車追人鎖定他人在新竹縣關西鎮，立即驅車往中部方向緝捕。

當晚7時許樹林警方循線趕抵新竹縣關西鎮中正路3號前，發現劉男人車停在路旁欲上前逮捕，劉男見警試圖逃逸，遭警攔追壓制上銬逮捕，經附帶搜索劉男車內，當場搜扣2014支彩虹菸，一併帶回偵辦。偵詢時，劉男坦承持有，但失口否認販賣，辯稱都是要自己抽的，警詢後依毒品罪嫌移送法辦。

無獨有偶，當晚樹林偵查隊機動小隊再接獲兩起線報，有人利用「twitter」張貼「賣X裝備」販毒訊息，警立即驅車於9時40分在新北市樹林區中正路某家汽車旅館內，查獲賈男（25歲）、郭女（24歲）販賣毒品咖啡包，查扣毒品咖啡包20包(總毛重66.35公克)、毒品K他命3包(總毛重11.6公克)。帶回查辦，警詢後依毒品罪嫌送辦

另於當晚11時43分左右，再循線於桃園市中壢區延平路382巷內一處停車場內，查獲許男（21歲）、黃男（36歲）等2人涉嫌販賣混合型毒香菸（彩虹煙）19支帶回查辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。

樹林警分局表示，近年因網路科技蓬勃發展，且具有即時性、便利性、互通性、隱匿性，國內罪犯利用網際網路進行販毒，使毒品的販賣與取得管道更迅速且便利，更增加了警方的查緝難度；而新興的毒品種類也層出不窮，摻有卡西酮、愷他命等多樣混合性毒品如咖啡包、彩虹菸等，除外型包裝漂亮，無傳統毒品異味，且因製作成本低、售價便宜，吸引年輕人、學生因好奇、盲從時尚感，不知不覺陷入毒品陷阱，戕害國人身體健康甚鉅。

樹林警分局長林國民表示，毒品危害國人甚鉅，為貫徹安居緝毒政策決心，痛打毒品犯罪，樹林警將持續以「溯毒、追人、斷金流」等「斷絕毒三流」為反毒總目標，加強掃蕩毒品，溯源斷根、瓦解製毒組織，創造無毒家園、確保國人健康。

樹林警分局偵查隊機動小隊，這月4日晚上連破三起販毒案件，查獲大批毒品逮捕5名藥頭，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局偵查隊機動小隊，這月4日晚上連破三起販毒案件，查獲大批毒品逮捕5名藥頭，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局偵查隊機動小隊，這月4日晚上連破三起販毒案件，查獲大批毒品逮捕5名藥頭，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局偵查隊機動小隊，這月4日晚上連破三起販毒案件，查獲大批毒品逮捕5名藥頭，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局偵查隊機動小隊，這月4日晚上連破三起販毒案件，查獲大批毒品逮捕5名藥頭，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局偵查隊機動小隊，這月4日晚上連破三起販毒案件，查獲大批毒品逮捕5名藥頭，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局偵查隊機動小隊，這月4日晚上連破三起販毒案件，查獲大批毒品逮捕5名藥頭，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局偵查隊機動小隊，這月4日晚上連破三起販毒案件，查獲大批毒品逮捕5名藥頭，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局偵查隊機動小隊，這月4日晚上連破三起販毒案件，查獲大批毒品逮捕5名藥頭，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
樹林警分局偵查隊機動小隊，這月4日晚上連破三起販毒案件，查獲大批毒品逮捕5名藥頭，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

新竹 毒品

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