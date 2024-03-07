影／北投警南下台中抓毒犯 歹徒衝撞警開11槍仍逃逸
台北市北投警分局在今天凌晨零時許，越轄前往台中市西屯區統聯客運站，查緝毒品案件，未料涉案毒犯開車衝撞警方車輛，撞倒路牌及計程車，警方為了阻止歹徒逃逸，有在現場開了11槍，歹徒往南屯方向逃逸後，警方仍在循線追查。
北投警分局偵查隊接獲毒品線報，南下台中抓毒品咖啡包藥頭，0時20分許，在台中市西屯區正拘捕鎖定的毒品犯嫌，突然毒犯開車衝撞警方、偵防車，甚至倒車路旁黃姓司機的計程車，警方在情況急迫下，連續開11槍，射擊毒犯車輛的輪胎，但毒犯仍駕車逃逸。
台中市第六警分局表示，此案是由北投警分局越轄到台中市查緝毒品案，也是由北投警方開11槍查緝毒犯，北投警分局有通報台中市警方協助攔截圍捕，目前仍在查緝毒犯到案中，相關案情經過，需由北投分局說明。
北投分局今早指出，現場無人員受傷，已通報警政署、全國警察機關攔截圍捕，偵查隊隊長許文鋒也至台中率隊緝捕。
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