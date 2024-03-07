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女科員涉賣大麻 北市府內交易

聯合報／ 記者張宏業廖炳棋房荷庭林佳彣／台北報導

台北市政府社會局劉姓女科員與周姓男友涉販售大麻，警方昨搜索市府及兩人住家，從周住家搜出大麻，拘提兩人依毒品罪嫌移送。記者林澔一／攝影
台北市政府社會局劉姓女科員與周姓男友涉販售大麻，警方昨搜索市府及兩人住家，從周住家搜出大麻，拘提兩人依毒品罪嫌移送。記者林澔一／攝影
台北市政府社會局劉姓女科員與周姓男友涉嫌販售大麻，劉被藥腳指證在市府大樓內交易。警方昨搜索市府及兩人住家，從周住家搜出市價七萬五千元的乾燥大麻花五十公克及大麻菸油、大麻種子，拘提劉、周依毒品罪嫌移送台北地檢署，檢方訊後命兩人各廿萬元交保。

北市府表示，市長蔣萬安知悉後非常重視，立刻下令全力配合偵查，務求毋枉毋縱，如有違法情事絕不寬貸護短，一定嚴懲嚴辦，也要求社會局移送公務員懲戒委員會。社會局長姚淑文說，同仁私下涉法行為，基於偵查不公開，全力配合司法調查。

大安警分局今年一月臨檢查獲一名男子持有大麻菸油，他稱與北市府社會局科員卅歲劉姓女子是朋友，聽聞劉有管道拿到大麻，他用LINE詢問劉「是否有貨」，雙方約在市府內交易，他花三千五百元購買一支大麻菸油。

警方調閱監視器及分析相關資料追查上游，鎖定劉及其卅一歲周姓男友，報請檢察官指揮偵辦，昨上午搜索北市府社會局辦公室及劉、周分別在北市內湖、新北市汐止區住處，從周住處搜出乾燥大麻花五十公克及大麻菸油、大麻種子，未在劉住處發現毒品，兩人各在住處被拘提。

周稱，友人提供大麻，他自行施用，沒有販賣，說詞避重就輕，對友人身分及聯絡方式交代不清；劉否認販毒。但藥腳指證劉販賣大麻給他，並出示LINE通話紀錄，警詢後移送兩人。

社會局人員說，劉在市府任職二年多，個性較鮮明直接，昨未到辦公室上班，對她涉毒感到意外。據了解，劉多年前曾任健身教練，外型亮麗、身材勻稱，常在ＩＧ上傳自拍照，YouTube有她的教學影片，片中她染淺綠金髮，提槓鈴教學深蹲練翹臀，恐因涉毒斷送前程。

依毒品危害防制條例，製造、運輸、販賣第二級毒品，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科一千五百萬元以下罰金。

大麻 毒品

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