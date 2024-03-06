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涉販毒交保！北市府女科員狼狽離開北檢 被翻出外型亮麗曾任健身教練

姐、姊分不清？學者揭兩字典故 內外親疏有別「用法差在這」

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涉販毒交保！北市府女科員狼狽離開北檢 被翻出外型亮麗還拍「健身教學影片」

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

北市府社會局女科員劉如婕涉與男友周冠亘販售大麻牟利，警方年初在路邊臨檢查獲1名藥腳時，藥腳供出毒品來源是劉女，交易地點還是在北市府，令警方相當震驚，溯源調查後，發現劉女與周男同居，懷疑毒品來源是周男，今天搜索兩人居住地與市府辦公室共3處地點，在周男住家搜出大麻花毒品，拘提劉女及周男到案，台北地檢署複訊後依毒品罪命2人各20萬元交保。

染著金髮的劉如婕（31歲）交保離開地檢署時，用帽T遮住頭、戴口罩，先是用手遮臉，然後把頭低下，最後索性眼睛也閉起來，在男性友人陪同下快步離去，面對媒體詢問「為什麼要賣大麻」？她沒有任何回應，模樣相當狼狽。

劉如婕外型亮麗，多年前曾任健身教練，身材相當勻稱，常在IG發文分享美照，YouTube上還有她的教學影片，影片中她染著一頭淺綠金髮，提著槓鈴教導大家如何深蹲打造迷人翹臀，聲音甜美，沒想到如今成為販毒被告。

台北市府社會局女科員劉如婕涉販毒交保20萬元。記者張宏業／攝影
台北市府社會局女科員劉如婕涉販毒交保20萬元。記者張宏業／攝影

北市 大麻 影片 毒品

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