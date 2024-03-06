陸軍下士失聯整晚「陳屍路旁」 集集攔河堰一周內兩起軍人命案

集集一周內發生兩起軍人輕生案，陸軍兵工發展整備中心武化翻修廠一名潘姓下士昨晚離營失聯，今天早上被人發現陳屍在距營區5公里的草嶺巷路旁，頸部有刀傷；上周五夜間也在集集攔河堰旁小路山坡旁，也發現一名家住集集的趙姓軍人上吊，兩案南投地檢署檢察官完成相驗後，均認定是輕生案件，遺體已發還家屬。

集集分局表示，陸軍兵工發展整備中心（集集兵整中心）武化翻修廠的潘姓下士，軍方通報昨（5）日晚上8時許失聯，經報警後透過定位系統，警方今早上7時許在兵整中心通往台16線的草嶺巷路口旁，先是發現潘男的機車，同時發現潘男已陳屍河邊的草地上，頸部有明顯刀傷，確切死因及相關案情，還有仍待警方和軍方共同調查。

據了解，潘男是在兵整中心武化翻修廠服役的下士，昨天晚上駐地岳崗營區同單位士官長聯繫不上潘男後，經聯繫潘的母親，潘母告知潘男曾告知在南投集集鎮上，得知潘男失聯後，便與軍方一同向轄區警方報案協尋，警方透過潘男手機訊號定位，今早縮小搜尋範圍後，才發現潘男頸部有刀傷。

檢方今相驗完畢，現場並無他殺、外力介入致死嫌疑，確認為輕生案件，遺體已交由家屬領回，至於自殺身亡的原因，仍待集集警方及兵整中心軍方後續調查釐清中。

巧合的是，另一名家住集集的趙姓軍人，上周五疑似為情所困，出集集隧道口後沿小路而下，來到集集攔河堰旁，竟在此處上吊，警方到場處理時，一度以為是割腕輕生；經警方鑑識人員採證後，認為是試驗性自殘，報請檢察官相驗後，初步研判無外力介入，詳細死因尚待後續調查。

初步了解是為情所困，集集分局正在進一步了解確切死因中。

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