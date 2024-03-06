印著「75%酒精防疫包」卻裝毒 南警溯源追查逮男持毒送法辦

48歲張姓男子涉嫌持有大量毒品，警方接獲線報後昨天持搜索票到台南市永康區某民宅搜索，逮捕張嫌到案，查扣海洛因、安非他命、K他命、毒咖啡包、大麻等多項毒品共380公克，但張否認販毒，警詢後依毒品罪嫌移送南檢法辦。

台南市警五分局開元派出所員警於1月間查獲一起毒品案，經向上溯源及多日布線蒐證，昨天持搜索票，前往永康區某民宅執行搜索，當場查獲60餘包各式毒品，包含海洛因3公克、安非他命約142公克、K他命約116公克、大麻約21公克、二級毒品咖啡包約104公克。

其中毒咖啡包的外包裝還印有「75%酒精防疫包」，企圖混淆警方查緝，另外也在同住分租的53歲許姓女子身上查獲1包安非他命及毒品吸食器，依涉嫌吸食毒品究辦。

據了解，這些毒品都是張姓男子以10萬多元一次大量購買而來，但張否認販賣或轉賣毒品，警方將進一步追查。

台南市警五分局說，不法分子將毒品包裝改裝，藉以降低吸食者戒心，誘騙服用，毒品不僅對人體健康造成危害，更可能引發相關社會問題，將持續查緝不法行為，避免毒品荼毒治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885