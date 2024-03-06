台南男網買模型槍自改 擁槍自重租屋躲藏仍被逮

台南市40歲吳姓男子涉嫌持有改造手槍，他雖設籍設新化，為掩飾改造槍彈，還刻意跑到善化區租居躲藏，躲避警方追查。警方接獲線報案後，經過1個多月追查，昨天持搜索票前往搜索，起獲改造手槍1枝、子彈11顆等，警詢後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌法辦，

市警二分局偵查隊偵辦毒品案溯源中獲報，吳姓男子(40歲、新化區人)非法改造持有槍彈。員警歷經1個多月偵查，就吳落腳處所及行蹤動態反覆查證掌控，昨天上午7點多聲持搜索票出擊，前往吳善化區租屋處並趁其昏睡中神智迷糊之際，以吳車輛擋住他車通行為由敲門。

吳毫無戒心後開門，員警進入將他控制，後續在屋內起獲改造手槍1枝、彈匣2個、子彈11顆、空包彈17顆、彈頭1個等證物。帶回初步鑑定結構完整且具殺傷力。

據了解，吳自網站訂買相關模型槍彈後，自行鑽改槍管等而非法持有槍械，自稱興趣好玩。員警對無故改造槍彈持有說詞原因存疑，將持續溯源追查槍彈來源及用途。