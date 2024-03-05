通緝犯泰國槍殺命案逆轉！周昱帆交保後羈押禁見

通緝犯「少爺」石茂強上月在泰國曼谷遭槍殺棄屍，涉嫌參與行兇的周昱帆返台被檢察官聲請羈押，但法院裁定30萬元交保，台北地檢署提抗告後，台灣高等法院發回台北地院重裁，法官今晚傳喚周開羈押庭，改裁定羈押禁見。

周多年前從事殯葬業，同時當公司老闆王綋騰的司機，得知王到泰國曼谷經營大麻店，從2023年起不時前往協助王拓展業務，並借宿在王泰籍女友的曼谷住處。

檢警調查，上月25日周再次跟隨王從台灣飛抵泰國曼谷，在石茂強與胡姓、林姓男子的住處參加接風餐敘，席間，周遞K菸給石準備抽菸放鬆時，現場突然發生激烈爭執，周親眼見聞石茂強中槍倒地。

檢警調查，周後來幫忙擦拭現場血跡，跟王綋騰搭車去郊外棄屍，再往柬埔寨邊境，到了柬埔寨首都金邊，周自認與命案無涉，上月27日自行搭機返台被法辦。

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