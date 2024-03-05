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嘉縣男涉殺父未遂被起訴 因無悔意檢求重刑

中央社／ 嘉義市5日電

嘉義縣劉姓男子被控今年2月間因與父親起口角，雙手持利刃刺殺並追殺父親成傷，劉男被移送且遭羈押，嘉檢偵結，除依殺害尊親屬未遂罪嫌起訴外，因無悔意，建請從重量刑。

嘉義地檢署的起訴書指出，45歲劉男2月18日晚間在梅山鄉三合院住處廚房內，因與父親發生口角爭執，雙手各持1把長型尖刀及菜刀的劉男，則持長型尖刀朝父親頭部刺殺，其父親以右手阻擋，劉男仍持續刺殺，造成其父親臉部、右手及右食指都有撕裂傷。

起訴書表示，劉男父親身上鮮血直流，劉男再以半押半拉方式控制父親身體企圖進一步刺殺，其父親則趁隙用力掙脫，並負傷脫逃至客廳，劉男仍持刀在後追趕，此時，劉男的哥哥返家，即勸阻「血流很多了，不要再殺了!」等語，並立即將受傷的父親扶上車送醫急救，劉男即持刀追至門口大吼「等你們回家，還要再繼續殺」。

嘉義縣警察局竹崎分局據報前往現場，當場逮捕劉男並查扣其手持2把刀。劉男坦承持刀刺向父親，但辯稱用意只是要嚇唬而已，因以右手揍父親，造成右手持的刀不小心劃到父親臉頰，也沒有出言恐嚇

檢方除了將劉男依殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌及恐嚇罪嫌起訴外，並審酌劉男惡性重大，殺害父親未遂仍未見悔意，建請從重量刑。

嘉義 廚房 恐嚇

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