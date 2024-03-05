快訊

本土麻疹群聚擴大...羅一鈞籲民眾勿搶打疫苗 點名「這3縣市」需要戒備

高雄道路驚見「康丁斯基」抽象符號 交通局這樣解釋

IG放送「5大更新」快來玩！訊息15分內編輯、跟曖昧的人聊天更方便

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北藏毒騎士遇警盤查 不打自招「不用看了走吧」

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市保大警員日前巡邏經過板橋區四川路時，發現前方1名騎士騎車時不斷左搖右擺穿梭車陣，還不時轉頭看後方警車，警方趁騎士停紅燈時上前盤查。被攔下的43歲施男見到警方時竟突然脫口表示，「不用看了，走吧！」施男供稱因身上藏有海洛因，見到警方後自知躲不過不如乾脆俐落，詢後被依毒品罪嫌送辦。

新北市警局保安大隊表示，第二中隊警員上月27日上午11時許在板橋區巡邏時，發現1名騎士騎機車經過警車後，時不時轉頭看警車、騎車左搖右擺、穿梭車陣，警方見騎士行動異常，趁他停等紅燈之時不動聲色上前左右夾擊，並引導騎士至路旁停靠接受盤查。

警方盤問被攔下的施姓騎士為何騎車時左搖右擺，不料施男見到多名警察一同趨前，頓時自知難逃法網，竟表示，「不用看了，走吧！」施男突然間這一句話讓警員一時之間愣住。施男此時才娓娓道來因自己身上有1包海洛因，自知躲不過了索性乾脆俐落、速戰速決。警方見施男如此「阿莎力」，立即將施男逮捕帶回偵辦，詢後將他依毒品罪嫌移送新北地檢署。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

施男直接向警方表示「不用看了，走吧！」。記者黃子騰／翻攝
施男直接向警方表示「不用看了，走吧！」。記者黃子騰／翻攝
警方趁施男停等紅燈時上前包抄攔查。記者黃子騰／翻攝
警方趁施男停等紅燈時上前包抄攔查。記者黃子騰／翻攝
新北市保大警員將施男攔下，並在他外套口袋中發現海洛因毒品。記者黃子騰／翻攝
新北市保大警員將施男攔下，並在他外套口袋中發現海洛因毒品。記者黃子騰／翻攝

毒品 警車

延伸閱讀

新北聯手企業植樹綠化 種植原生種植物護環境

影／2男網友約台中旅館齊吸毒 遇警臨檢都送辦

警報器響起驚見房內有火光 新北鶯歌屋主衝看疑似電熱毯燒起

中和建第二納骨塔里長憂祭祖更塞 新北規畫3條免費接駁

相關新聞

逃逸移工在台打造大麻農場 被逮卻稱「泰國已宣布合法」

泰國籍男子阿卡拉來台工作卻逃逸，竟在新竹縣租屋處後院私自栽種大麻，並以純手工方式製成菸草。警方上門搜索查扣737.25公...

影／新北藏毒騎士遇警盤查 不打自招「不用看了走吧」

新北市保大警員日前巡邏經過板橋區四川路時，發現前方1名騎士騎車時不斷左搖右擺穿梭車陣，還不時轉頭看後方警車，警方趁騎士停...

影／2男網友約台中旅館齊吸毒 遇警臨檢都送辦

台中市第二警分局2日前往轄內一間旅館臨檢，盤查時發現蘇男與年齡差10歲的高男，神情怪異，面對警方提問時，二人說詞兜不攏，...

影／遭控圖利竹北天坑建商？ 竹縣府駁斥：未經證實訊息帶風向

新竹縣長楊文科被控涉貪以50萬元交保。據了解，楊文科涉及的是貪汙治罪條例中的圖利罪，專案小組掌握一份文件，該文件疑似有「...

立委黃捷收桃園檢察長恐嚇信？ 俞秀端笑回：沒想到我也算名人

民進籍新科立委黃捷的公務電子信箱，今天上午收到冒名桃園地方檢察署檢察長俞秀端所寄的恐嚇信，信中聲稱「不想你自己以及你的服...

高雄「鳳山一哥」遭掃蕩 黨羽重啟爐灶暴力追債手段超狠毒

高雄市警局多年前掃蕩自稱「鳳山一哥」的洪姓男子暴力討債集團，洪男遭檢肅後，集團銷聲匿跡，曾在洪麾下的林姓男子近年重啟爐灶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。