影／新北藏毒騎士遇警盤查 不打自招「不用看了走吧」

新北市保大警員日前巡邏經過板橋區四川路時，發現前方1名騎士騎車時不斷左搖右擺穿梭車陣，還不時轉頭看後方警車，警方趁騎士停紅燈時上前盤查。被攔下的43歲施男見到警方時竟突然脫口表示，「不用看了，走吧！」施男供稱因身上藏有海洛因，見到警方後自知躲不過不如乾脆俐落，詢後被依毒品罪嫌送辦。

新北市警局保安大隊表示，第二中隊警員上月27日上午11時許在板橋區巡邏時，發現1名騎士騎機車經過警車後，時不時轉頭看警車、騎車左搖右擺、穿梭車陣，警方見騎士行動異常，趁他停等紅燈之時不動聲色上前左右夾擊，並引導騎士至路旁停靠接受盤查。

警方盤問被攔下的施姓騎士為何騎車時左搖右擺，不料施男見到多名警察一同趨前，頓時自知難逃法網，竟表示，「不用看了，走吧！」施男突然間這一句話讓警員一時之間愣住。施男此時才娓娓道來因自己身上有1包海洛因，自知躲不過了索性乾脆俐落、速戰速決。警方見施男如此「阿莎力」，立即將施男逮捕帶回偵辦，詢後將他依毒品罪嫌移送新北地檢署。

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