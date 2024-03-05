快訊

本土麻疹群聚擴大...羅一鈞籲民眾勿搶打疫苗 點名「這3縣市」需要戒備

高雄道路驚見「康丁斯基」抽象符號 交通局這樣解釋

IG放送「5大更新」快來玩！訊息15分內編輯、跟曖昧的人聊天更方便

海警船台灣東部外海航行 海巡署：有派任務艦應處

中央社／ 台北5日電

報載資深國防部官員透露，中國3艘海警船2月27日進犯台灣東部海域，海巡艇不及監控海巡署今天澄清，本案全程掌握，並派任務艦應處、通報。

菱傳媒今天報導指出，中國快艇翻覆釀2死事件後，中國海警船大批聚集金門海域，甚至突破海峽中線，兩岸情勢緊張。

菱傳媒報導提到，1名資深國防部官員透露，中國3艘海警船2月27日直接進犯台灣東部海域，當下卻無海巡艇前往監控，國防部緊急派寧陽號飛彈巡防艦前往，為中國快艇翻覆事件後，首次發生台軍艦驅離中國海警船案例。

對此，海洋委員會海巡署今天透過新聞稿澄清，本案都有全程掌握，並派遣任務艦應處，並非報導所述「海巡全無艦艇對應」。

海巡署說明，2月27日下午3時50分就已運用監控系統，發現東部外海有3艘不明目標編隊航行，經與海軍艦戰中心核對，確認「海警2303、2304及2305」等3艘於花蓮港東方53浬（限制水域外25浬）往北航行中。

新聞稿指出，海巡署立即通報艦隊分署派遣台日海域「南投艦」前往預置應處，同時通報海軍艦戰中心請附近巡弋的海軍寧陽艦協處。

海巡署指出，「南投艦」當晚10時發現上述3艘海警船位於彭佳嶼東南東方26浬，疑似為閃避海面漁網而駛入限制水域，經實施廣播要求航離後，海警船陸續駛離我方海域。

另外，針對媒體報導立法院內政委員會昨天進行金門案專案報告，海巡署長周美伍曾表示「我們怎可能沒有雷達航跡和影像」一事。海巡署表示，其意指的影像是指「雷達軌跡影像」，並非案發時CP1051艇執行取締的蒐證畫面。

海巡署表示，針對此案相關事證、「救援期間35噸級海巡艇所拍攝的搜救影像」，以及「案發時無線電指管通聯錄音」，都已提供檢方偵辦，特此說明，以免各界誤解。

國防部 海巡署 監控

延伸閱讀

陸3艘海警船闖東部海域...沒監控？ 海巡署：派南投艦、通報海軍

吳思瑤指成立金門翻船調閱小組違憲 黃國昌轟荒謬到極點

海巡署稱金廈翻覆案有影像 陳揆：檢察官會明察

海巡署證實陸方曾要求海巡人員赴陸接受訊問 但已化解

相關新聞

逃逸移工在台打造大麻農場 被逮卻稱「泰國已宣布合法」

泰國籍男子阿卡拉來台工作卻逃逸，竟在新竹縣租屋處後院私自栽種大麻，並以純手工方式製成菸草。警方上門搜索查扣737.25公...

影／新北藏毒騎士遇警盤查 不打自招「不用看了走吧」

新北市保大警員日前巡邏經過板橋區四川路時，發現前方1名騎士騎車時不斷左搖右擺穿梭車陣，還不時轉頭看後方警車，警方趁騎士停...

影／2男網友約台中旅館齊吸毒 遇警臨檢都送辦

台中市第二警分局2日前往轄內一間旅館臨檢，盤查時發現蘇男與年齡差10歲的高男，神情怪異，面對警方提問時，二人說詞兜不攏，...

影／遭控圖利竹北天坑建商？ 竹縣府駁斥：未經證實訊息帶風向

新竹縣長楊文科被控涉貪以50萬元交保。據了解，楊文科涉及的是貪汙治罪條例中的圖利罪，專案小組掌握一份文件，該文件疑似有「...

立委黃捷收桃園檢察長恐嚇信？ 俞秀端笑回：沒想到我也算名人

民進籍新科立委黃捷的公務電子信箱，今天上午收到冒名桃園地方檢察署檢察長俞秀端所寄的恐嚇信，信中聲稱「不想你自己以及你的服...

高雄「鳳山一哥」遭掃蕩 黨羽重啟爐灶暴力追債手段超狠毒

高雄市警局多年前掃蕩自稱「鳳山一哥」的洪姓男子暴力討債集團，洪男遭檢肅後，集團銷聲匿跡，曾在洪麾下的林姓男子近年重啟爐灶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。