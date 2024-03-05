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高雄「鳳山一哥」遭掃蕩 黨羽重啟爐灶暴力追債手段超狠毒
高雄市警局多年前掃蕩自稱「鳳山一哥」的洪姓男子暴力討債集團，洪男遭檢肅後，集團銷聲匿跡，曾在洪麾下的林姓男子近年重啟爐灶，在外經營高利貸，若借貸人無力償還，動輒砸車、擄人追債，刑事局南打獲報，在台中、高雄發動多波搜索，將林男旗下11名團夥查緝到案。
洪男為首的暴力討債集團，多年前曾橫行鳳山一帶，以「鳳山一哥」為名的暴力討債集團多次滋事，涉入多起街頭暴力案件，經鳳山警分局檢肅後，該集團才銷聲匿跡。
警方調查，洪男遭檢肅後，旗下幹部鳥獸散，其中林姓男子近年重啟爐灶，吸收蔣姓男子等多人合組暴力討債集團，利用小額借貸廣告吸引需錢孔急的民眾上門，之後「利滾利」，把借款人當提款機。
有借款人僅借3至5萬元，事後利息卻滾出10多萬元，繳得錢比當初借得還要多，若還不出債，林男等人隨即夥同小弟當街擄人，拘禁後燒傷借款人四肢，甚至砸毀對方轎車，追債手段狠毒。
刑事局南打獲報後，與高雄市刑大、鳳山分局共組專案小組，經檢察官指揮，近日在台中、高雄等麗發動多波拘提、搜索行動，帶回主嫌林男在內等合計11人，查扣電棍棒10支、長刀14支、彈簧刀1支、武士刀1支、彈匣、子彈、本票。
警方清查，目前實際報案被害人雖僅2人，但根據查扣的本票及帳本，估計有許多被害人遭受暴力討債，目前正依據資料釐清實際被害人數，全案警詢後，依組織犯罪防制條例、刑法加重重利、恐嚇取財等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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