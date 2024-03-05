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影／高雄運毒小蜜蜂自立門戶 警驚見自動化封口登場

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方發現販毒集團削價競爭，查出原來當運毒「小蜜蜂」的胡姓男子自立門戶，要打開市場低價涉嫌販毒，逮捕涉案6名男女，還發現他們為快速包裝毒品，連自動化封口機也登入製程。

警方了解，胡姓男子（23歲）與王姓女友（23歲）租住高雄市高雄大學特區，委託黎姓男子（21歲）涉嫌分裝毒品咖啡包，除了帶封口夾隨時包裝毒品，因封口夾常毀壞包裝袋，便購置自動化封口機，快速分裝毒品咖啡包。

高雄市刑大偵六隊於去年12月，趁胡姓男子與他人涉嫌交易毒品，在高雄市楠梓區逮捕他，在他身上及租處查扣近3000多包毒品咖啡包和大麻等毒品，查獲自動化封口機。

連月追查他與女友旗下同夥，至2月間，另在高雄鳳山等地，查獲黎姓、傅姓（24歲）、黃姓（27歲）、陳姓（28歲）等同夥。據悉，他們自立門戶涉嫌販毒，為爭奪市場，平時每包數百元的毒品咖啡包，削價賣100元，並透過網路販毒。警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市警局統計，高雄市警方去年查獲各式毒品，重量達6噸，比2022年查獲總重868公斤，增加703%，其中小蜜蜂販毒集團或分裝場也比2022年多1倍。

高雄市刑大逮捕胡姓男子等6人販毒集團，查扣大批毒品咖啡包、原料和工具。記者林保光／攝影
高雄市刑大逮捕胡姓男子等6人販毒集團，查扣大批毒品咖啡包、原料和工具。記者林保光／攝影
高雄市刑大逮捕胡姓男子等6人販毒集團，發現自動化封口機也登上製程。記者林保光／攝影
高雄市刑大逮捕胡姓男子等6人販毒集團，發現自動化封口機也登上製程。記者林保光／攝影
高雄市刑大逮捕胡姓男子等6人販毒集團。記者林保光／翻攝
高雄市刑大逮捕胡姓男子等6人販毒集團。記者林保光／翻攝
高雄市刑大逮捕胡姓男子等6人販毒集團，查獲大批毒品咖啡包。記者林保光／攝影
高雄市刑大逮捕胡姓男子等6人販毒集團，查獲大批毒品咖啡包。記者林保光／攝影

毒品 販毒 高雄市

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