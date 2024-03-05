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通緝犯擁槍彈毒被南警路檢查獲 溯源再追出1把

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南學甲警方逮捕通緝犯莊男（中），隨後車內起出改造手槍1把及彈殼及彈頭200餘顆等改造工具原料一批及安非他命。記者謝進盛／翻攝
台南學甲警方逮捕通緝犯莊男（中），隨後車內起出改造手槍1把及彈殼及彈頭200餘顆等改造工具原料一批及安非他命。記者謝進盛／翻攝

台南市學甲警方日前執行取締酒駕路檢勤務時，逮捕通緝犯莊男，車內起出改造手槍1把及彈殼及彈頭200餘顆等改造工具原料一批及安非他命；警溯源追查，又在莊住處起出改造手槍1把，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送檢方送辦。

55歲莊男家住鹽水，多次遭警方查獲槍枝、毒品，上月底甫因毒品案未到案遭台南地檢署發布通緝中，學甲警分局上月26日晚間9點多在台19線學甲聯外道路由警備隊長莊世雄率隊執行路檢取締酒駕，莊開車經過，警查車主莊男通緝中，大批警力壓制將試圖逃脫的莊某逮捕。

警方擴大搜索，在莊嫌車上起出改造手槍1把、子彈數顆、彈殼及彈頭200餘顆、底火300餘顆、改造工具一批及第二級毒品安非他命。

莊嫌擁有改造槍枝工具，警方從查扣的槍彈成品、半成品及原料，懷疑可能尚有未遭查獲槍械，昨再度追查，終於在莊鹽水住處取出改造手槍1把，莊稱只是收藏未犯案，警方對其說詞保留，先依上述罪嫌送辦，持續追查槍彈來源中。

警方起出改造手槍1把及清點的改造子彈。記者謝進盛／翻攝
警方起出改造手槍1把及清點的改造子彈。記者謝進盛／翻攝
警方查獲的改造槍械及工具。記者謝進盛／翻攝
警方查獲的改造槍械及工具。記者謝進盛／翻攝
警方查獲改造手槍及子彈成品半成品等原料。記者謝進盛／翻
警方查獲改造手槍及子彈成品半成品等原料。記者謝進盛／翻

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