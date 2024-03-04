13包毒咖啡賤賣4千 警逮人送驗傻眼「竟是冰糖混充」
新竹27歲賴姓男子缺錢花用，竟將冰糖冒充成毒品分裝在咖啡包中上網兜售，警方巡邏時發現，立即喬裝成買家與賴男交易，當場將他逮捕，並扣得咖啡冰糖18包。未料咖啡包經檢驗後，竟無毒品反應，僅是一般冰糖，不過新竹地院仍依詐欺未遂罪將他判刑4月。
判決書指出，賴男無毒品來源，基於詐欺取財犯意，在社群軟體Twitter帳號張貼「#新竹#彩虹菸面交」及「有裝備嗎？面可貼車資桃園」等文字，供不特定人瀏覽，藉此詐欺取財。警方網路巡邏時，發現賴男欲交易毒品，於是喬裝買家與賴男聯絡，雙方約定以4千元價格交易毒品咖啡包13包。
賴男於去年4月13日晚間8時許，在新竹市面交時，拿出咖啡冰糖混充的假毒品咖啡包欲交易，當場遭警方逮捕，警方扣得咖啡冰糖18包，並全數送至台塑生醫科技公司試劑檢驗，卻發現竟無毒品反應，但訊後仍依詐欺未遂罪將他送辦。
法官審酌，賴男正值青壯，不思循正當途徑獲取所需，竟為貪圖不法利益，施用詐術騙取他人財物，顯乏尊重他人財產權觀念，價值觀顯有偏差，行為實應予嚴懲，最後依詐欺取財未遂罪判刑4月。
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