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警政署掃黑肅槍專案 掃蕩2125處、扣77枝槍械

中央社／ 台北4日電

刑事局今天表示，為打擊幫派囂張氣焰，自2月19日至2月29日實施同步掃黑、肅槍專案，動員警力8806人，查扣槍械77枝，破獲新北市中和區強索保護費惡霸集團等犯罪組織。

警政署刑事警察局今天召開「區域聯防、專責打擊，警政署整合戰力掃黑肅槍」記者會，由署長黃明昭親自主持。

刑事局指出，為打擊幫派犯罪組織擁槍恣意施暴的囂張氣焰，警政署聯合台灣高等檢察署自2月19日至2月29日止，針對幫派暴力與相關衍生犯罪，實施全國同步掃黑、肅槍專案，擴大掃蕩幫派賴以為生的行業處所。

刑事局新聞稿指出，專案動員全國警力8806人，掃蕩幫派犯罪組織圍事經營與經常活動處所共計2125處，執行治平專案65件、查獲犯嫌399人，查扣各式槍械77枝。

刑事局說，本次專案掃黑行動重大成果共計4案、肅槍行動重大成果則有2案，執行到案包括竹聯幫仁堂（明仁會、弘仁會）、信堂、太極堂、梅花堂，天道盟太陽會、北海會、同心會，四海幫海中堂、太陽聯盟、小南門幫等重要幫派幹部與成員。

掃黑行動部分，刑事局特別指出，竹聯幫信堂承信會林姓幹部等16人成立暴力集團，林男除涉嫌毆打友人致死並載到蘇花公路棄屍，還在桃園市租屋處設立神壇，以出陣頭、人力仲介等方式招募未成年，另以2名少女照顧林男女友小孩不周致死為由，指示幫派成員體罰少女。

刑事局表示，林姓男子涉嫌組織犯罪條例一案，經刑事警察局鑑識中心採證鑑定，及反黑科整合桃園市、宜蘭縣警察局，2月22日陸續拘提林嫌等16人到案移送宜蘭地方檢察署偵辦，經法院裁定林嫌等7人羈押禁見。

此外，針對新北市中和區多處商家遭強索每月1萬到3萬元不等保護費，警方2月26日在檢察官指揮下，一舉逮捕以天道盟太陽會名義，橫行於中和地區的暴力集團。

刑事局表示，湯姓主嫌持印有太陽圖騰的員山開發名片，表示為天道盟太陽會附屬幫派組織，邀約被害人至新北市中和區中山路一帶開發公司內強索保護費，造成被害人心生畏懼，擔心遭報復而不願向警方報案，本案將持續清查有無其他被害商家。

警政署強調，「幫派零容忍」是政府不變的原則，警方除持續快速打擊、深度主動整合查緝等作為，更絕不允許幫派組合以人民團體、公司行號等名義辦理春酒等高調活動壯大聲勢，只要符合構成要件，警政署將聯合各地檢署依違反組織犯罪防制條例第3條「犯罪組織聚集不解散罪」等法令究辦，不容黑道危害社會治安。

幫派 警察

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