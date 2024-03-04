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改槍嫌犯選殯儀館停車場交易 海山警連夜破地下兵工廠逮4人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新竹縣22歲邱姓男子涉嫌販賣改造手槍，海山警方獲報展開監控，上月29日得知邱男將於板橋殯儀館交易槍枝，警方持搜索票至殯儀館停車場埋伏，逮捕邱男及同車的通緝犯，當場查扣2把槍枝、彈匣及子彈。當天晚間再至邱男位於新竹的地下兵工廠查扣2把手槍及子彈並逮捕2名共犯，訊後將4人依毒品、槍砲等罪嫌移送。

據了解，海山警方日前偵辦毒品案時，得知住在新竹縣的邱姓男子再新北市販售改造槍枝。警方經過數月的蒐證調查，2月29日得知邱男將於板橋殯儀館進行槍枝交易，立即持搜索票前往殯儀館停車場埋伏。

當天下午4時許邱男與遭通緝的36歲林姓男子開車到板橋殯儀館停車場，邱男拿著裝有槍枝及子彈的袋子下車準備進行交易時，埋伏警方一擁而上將2人逮捕，並起出2把槍枝、彈匣及子彈。

警方將2人帶回偵詢，邱男警詢中供出藏放改造槍械工具地點，警方當天晚間立即會同新竹警方至湖口鄉的友人住處，由林男持鑰匙開門後進入攻堅，逮捕22歲張男及其蔡姓女友，並當場查扣手槍2把、子彈及半成品、彈頭、彈殼、未通槍管、手槍半成品及大批改造工具，及近百支彩虹菸毒品。詢後將4人依毒品、槍砲罪嫌送辦。

警方起出大批改造手槍。記者黃子騰／翻攝
警方起出大批改造手槍。記者黃子騰／翻攝
警方將邱男等4人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方將邱男等4人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方在殯儀館停車場逮捕邱男。記者黃子騰／翻攝
警方在殯儀館停車場逮捕邱男。記者黃子騰／翻攝

新竹 槍枝 殯儀館

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