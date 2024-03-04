毒蟲攜毒從澎湖搭飛機來台 接送駕駛不熟路況遭逮

20歲劉姓男子從澎湖搭飛機來台灣遊玩，友人開車接機後來台南觀光。劉的友人因不熟悉路況，開車速度忽快忽慢，變換車道沒打方向燈，今天凌晨被巡邏員警發現攔下勸導時，劉緊緊抱著隨身背包、神情慌張為警察覺可疑。劉打開背包受檢，員警發現安非他命、K他命38多公克毒品。警詢後劉嫌依毒品危害防制條例罪嫌移送南檢法辦。

據了解，53歲葉姓男駕駛轎車搭載乘從澎湖來的劉姓友人，準備到台南市區享用宵夜美食、唱歌接風，葉因道路不熟悉，邊開邊找，車速時快時慢為。今天凌晨1點多，葉開車行經金華路與臨安路口，被台南市警二分局南門所長周有謚、警員吳宗懋注意後攔查。

劉配合打開背包受檢，員警發現1組安非他命吸食器，再從背包內部夾層再起獲1包安非他命（37.74公克）、K他命（0.28公克）毒品，劉被警方帶回調查尿液檢驗都有陽性反應；駕駛葉男尿液呈現陰性反應被列為證人。警方將擴大追查毒品的來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885