不只虐死人...2少女未顧好1歲童 竹聯幫信堂組長體罰致渾身傷

台北市西門町街頭大年初五發生槍擊案，兩派人馬駁火8槍、4人中彈，警政署全國掃黑肅槍，竹聯幫信堂承信會組長林姓男子涉嫌虐死求職者棄屍、體罰少女致滿身傷，被警方拘提到案，檢方聲押獲准。

警方調查，36歲林姓男子在桃園市從事人力仲介，認為求職的簡姓男子工作表現不佳，與同夥在租屋處徒手及持棍棒毆打致死，載到宜蘭縣南澳鄉蘇花公路邊坡棄屍，今年1月26日被發現。

命案前警方已蒐報事證，查出林在租屋處設神壇，以陣頭、人力仲介吸收成員，託兩名17歲少女照顧其女友的1歲兒子，上月男童窒息死亡，經查未被虐待，但幫眾對兩少女徒手毆打及處罰四肢撐地，造成全身多處挫傷。

刑事局偵一大隊第三隊、宜蘭縣及桃園市警方上月22日行動，拘提林等10人、持傳票帶回6名少年依組織犯罪防制條例、傷害致死等罪解送，對於命案及傷害案，林稱在場，但沒有指使，檢方聲押林等7人獲准，命3人2至5萬元交保，請回少年。

另外，天道盟太陽會幹部29歲湯姓男子涉嫌派成員至新北市中和區商家，以對商品不滿或商家違規，去年9至11月每月向4間商家各索取保護費1至3萬元，中和警分局上月26日拘提、逮捕湯等7人依組織犯罪、恐嚇取財罪移送，湯稱消費糾紛，檢方聲押湯等5人，命其他人交保。

肅槍部分，高雄市無業41歲王姓男子涉在住處改槍，刑事局電信偵查大隊第三隊上月22日搜出改造衝鋒槍1把、霰彈槍1把、手槍1把、子彈199顆、霰彈3顆及改槍工具，他稱友人寄放，被依槍砲彈藥刀械管制條例移送，檢方命5萬元交保。

刑事局偵六大隊第五隊上月20日在屏東縣搜索電子遊藝場員工41歲陳姓男子住處，查獲改造手槍3枝、模擬槍1枝；26日在新北搜索無業49歲吳姓男子住處，起出改造手槍1枝、子彈15顆。兩人均被搜出改槍工具，稱因興趣改槍，沒有販賣，檢方命陳限制住居、吳8萬元交保。

上月19日至29日掃黑肅槍專案，查獲竹聯幫明仁會、弘仁會、信堂、太極堂、梅花堂及天道盟太陽會、北海會、同心會及四海幫海中堂、太陽聯盟、小南門幫幹部與成員；執行治平專案65件，查獲犯嫌399人、改槍場所12處及槍械77枝。

警政署長黃明昭今上午赴刑事局了解成果，他說，黑道衍生槍械、毒品、詐欺危害，對幫派零容忍，全力掃蕩。

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