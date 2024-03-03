上個月衝撞警員致骨折 台中警追緝今一口氣逮5名通緝犯歸案

卓姓毒品通緝犯上個月17日在台中市大里區被警員攔查時，竟駕車衝撞逃逸，過程中使邱姓警員腳部骨折。警方連日追緝，前天深夜在桃園將他逮捕到案，起出毒品一批，同時也將涉嫌接應和藏匿他的另4名毒品通緝中的男女亦查緝到案，5人均依法移送法辦。

警方說，卓姓通緝犯（46歲）上個月17日凌晨3時駕車在大里區永隆、大明路口因違規停車，被國光派出所邱姓警員攔查。他因被毒品通緝身分心虛，竟駕車衝撞，車子輾過邱的腳，造成腳部骨折。

據了解，卓男逃逸後，立刻聯繫友人接應逃亡，在中、彰、投及北部等地區不斷躲藏，期間搭乘各類交通工具如高鐵、計程車、租賃車等企圖混淆警方追蹤，但警方逐一過濾，先陸續逮捕4名接應友人，在切斷卓的補給下，終於前天深夜10時許在桃園市觀音區一處出租民宅內，將卓逮捕。

警方當場起獲海洛因毒品14包，重23.2公克、安非他命20包，重98.8公克、大麻1包重0.2公克，以及電子磅秤3台、手機1支等，訊後依違反毒品危害防制條例、加重妨害公務等罪嫌隨案移送台中地檢署偵辦。

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